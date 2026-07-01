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洛杉磯道奇隊近期在場上勢不可擋，前一場以15：3大勝聖地牙哥教士隊。然而，年僅25歲的捕手達爾頓·拉辛（Dalton Rushing）的情緒又再度成為焦點。這位潛力捕手在比賽中面對教練團與隊醫的傷勢關切，不僅多次擺手拒絕，甚至在談話過程中表現出強烈的不耐與憤怒，令道奇球團與隨隊媒體《Dodgers Way》對其職業態度感到憂心。在該場比賽中，拉辛於首個打席表現出明顯的不適，因而向裁判申請暫停。這對於任何職業球員而言，都是再正常不過的「健康檢查」程序。然而，當總教練羅伯斯（Dave Roberts）出於對球員健康的考量，帶著防護員走向打擊區準備確認狀況時，拉辛卻出現了令全場錯愕的行為。根據現場畫面，拉辛先是多次擺手試圖阻止羅伯斯與防護員接近，在三人進行短暫對話時，拉辛依然面露慍色，情緒顯然已在崩潰邊緣。這種「不想被檢查」的強硬態度，不僅讓教練團尷尬，也讓媒體質疑這是否嚴重干擾了球隊紀律。道奇隊目前的狀況確實禁不起捕手折損。當家正選捕手威爾·史密斯（Will Smith）因頸部傷勢，預計將缺席至明星賽後，球隊目前極度依賴拉辛的打擊產能（目前繳出123 wRC+、9支全壘打的優異數據）。然而，道奇隨隊記者喬丹·坎貝爾（Jordan Campbell）針對此事件發表嚴厲評論，直言「拉辛還年輕、還在學習」這種藉口已經讓人聽膩了。「這不是拉辛第一次展現出幼稚的暴躁脾氣，先前他才剛與大谷翔平發生過摩擦，現在又對總教練不敬。他確實是球隊重要戰力，但這種自負的行為正在摧毀球隊的向心力。」儘管拉辛在場上仍能穩定貢獻火力，但其「情緒控管」顯然已成為道奇隊內的一顆定時炸彈。在道奇隊迫切需要戰力以爭取季後賽席位的時刻，他的不穩定可能影響到球隊。道奇球團目前因捕手人力吃緊，在戰術上不得不繼續重用拉辛，但《Dodgers Way》呼籲，球團必須盡快針對拉辛的態度進行心理輔導與紀律要求。