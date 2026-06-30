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網紅「館長」陳之漢近年積極拓展中國市場，自去年底進軍抖音後，持續透過直播與粉絲互動經營帶貨事業，也因為多次發表親中言論而飽受爭議。然而，過去積極向對岸靠攏的他，卻突然在Threads發高喊「熱愛中華民國」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，館長是因為在中國吃了虧，才又回頭開始蹭中華民國，呼籲大眾「無論他蹭什麼，都不要相信他」，直指他從來只為了錢。館長在社群平台表示「我真的無法理解為什麼有人不喜歡孕育妳長大的地方」，還強調無論每位台灣人的政治立場為何，每個人都深愛台灣這塊土地，也都深愛中華民國，隨後更將矛頭對準執政黨，開砲嗆「但是，民進黨不代表台灣，民進黨也不代表這塊土地」，試圖用強烈的愛國情懷引發共鳴。不過，此番言論一出，不僅無人挺他，還遭到網友瘋狂吐槽。網友留言嘲諷「笑死，之前說誰維護台灣主權就支持誰的，就是你本人」，也有人砲轟他「支持你不喜歡民進黨，但不支持你跪舔敵國」、「中國那麼好你怎麼不敢入籍？」質疑他以前立場舔共，如今好意思講中華民國，言行前後矛盾。沈榮欽也指出，館長只要面臨抖音禁打賞、商品被仿冒，或是被中國人嘲笑吃愛國飯等虧錢狀況，言論結論就會毫無邏輯地跳到兩岸只剩武力統一，譴責他和黃國昌在台灣年輕人心中散播仇恨心態，至今仍禍害無窮。