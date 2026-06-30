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台股在權值股領攻下，大漲超過千點，台積電不只現貨表現亮眼，今（30）日盤後鉅額交易更出現新天價，以每股2585.87元成交8張，成交金額約2068萬元，打破23日2540.04元的成交紀錄。台積電今日共完成6筆鉅額交易，合計成交約4078張。其中，最大一筆交易以每股2410元成交約3327張，成交金額高達80.17億元。台積電30日鉅額交易成交價介於2410元至2585.87元。最高價一筆雖僅約8張，但成交價寫下台積電盤後鉅額交易新高價，頗有仙人指路的意味。其餘交易主要落在2433元至2440元區間，包括488張以2440.14元成交、150張以2440元成交，以及數筆成交量介於約47張至58張的交易。台積電30日開高，最高點來到2475元，不過尾盤下殺，終場收2410元，上漲1.69%。