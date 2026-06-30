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▲小S黑白條紋船型領上衣至少穿了15年，右圖為近日她和家人赴香港度假的照片。（圖／翻攝自小S微博、小紅書）

▲小S的駝色毛毛外套（左圖），以及Paul Smith的托特包也是她愛用的「萬年單品」。（圖／翻攝自小S微博）

綜藝天后小S（徐熙娣）出道32年，累積的個人淨資產粗估達數億元台幣以上，雖然本身會賺錢，但她也是演藝圈出了名的節儉和惜物，近日小S又被網友發現私下一件條紋上衣穿了至少15年，讚嘆其「雖然很有錢但一點也不奢侈」之外，也形容她「本身就是名牌」。有網友在社群平台放上小S 28日於粉專分享的香港旅遊照片，她穿一件寬鬆的黑白條紋船型領上衣，同時放上小S約15年前穿同一件上衣在餐廳吃飯的照片，原PO寫下「連內搭都一樣我真的是佩服」，吸引超過7萬人按讚。其他網友誇讚小S：「她之前上節目教育女兒的價值觀，就覺得她很節儉三觀也很正」、「就是喜歡小S的不作做、不愛名牌、把小孩都教育得很好，以她的身價可以買很多的名牌包，但在她的身上總是看見一個包可以用幾十年、一件衣服可以穿幾十年，女明星沒有一個像她這樣的」、「她完全看不到身上都有名牌貨，真的不奢侈」、「如果沒記錯～10幾年前在台灣某飯店遇過他們一家人～當時她也是這樣的黑白相間上衣配牛仔褲！該不會同一件」、「可見她內心強大無比，不靠外在條件示人，不需要靠世俗審美觀念給自己打分！」除了該件黑白條紋上衣，小S一只Paul Smith的托特包也是用了18年，連破大洞也不願更換，重新縫上補丁繼續使用，一件米色毛毛外套甚至也穿了30年，此外，小S對女兒的金錢觀教育非常嚴格，立下「超過新台幣1000元的衣服不准買」的家規，獲得很多媽媽認同。