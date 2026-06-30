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新竹縣日前遭遇強烈降雨侵襲，多處地區傳出嚴重積淹水災情，造成2人死亡，但縣長楊文科的防災決策，卻引發外界質疑。縣府直到淹水當天上午8時多才宣布授權各鄉鎮市自行決定是否放假，接近中午12點才緊急跟進全縣放假。時代力量黨主席王婉諭在臉書發文，直言「新竹縣這兩條人命，本該可以避免的」，痛批縣府這幾天荒腔走板的決策，「這不只是天災，這裡面有很大一部分是人禍。」王婉諭指出，49歲黃小姐在上班路上被洪水困在車內不幸滅頂，65歲的何先生也因縣府沒宣布停班課，清晨出門巡菜園不幸溺斃。她表示，最關鍵決策時間是早上六點通勤前，縣長卻在快九點才把決定權像燙手山芋丟出去，中午才急忙跟進放假，根本是「將帥無能、累死三軍。」許多縣民在反覆的甩鍋與拖延過程中，等不到支援與大型抽水機，讓整個縣府葬送救災的黃金時期。新竹縣近年房價高漲人口移入，王婉諭認為，基礎建設與排水系統沒跟上，整個城市治理淪為一場兒戲。為此，她與多位新竹縣議員參選人召開記者會，向縣府提出兩大訴求；首先，縣府應對汽機車毀損進行災後補助，彌補縣民財產損失；再來是全面檢討決策機制，建立科學的災害防治與判斷系統。她嚴正呼籲，絕不能再讓待退縣長的失職，平白葬送縣民的寶貴性命。