今（1）日是七月的第一天，許多事情都有機會重新開始，占卜師「道境塔羅」分析12生肖工作運勢，屬龍的容易手忙腳亂，建議放慢節奏，屬羊的別什麼事都自己來，必要時尋求協助，屬豬的容易被信任，保持溫和態度，合作將更加順利。
鼠：今天容易因期待過高而感到失落，即使事情順利，也可能覺得還不夠好。建議放下完美主義，珍惜眼前的成果，心態調整後會更有動力。
牛：工作進度容易受到外在因素干擾，方向也可能出現偏差。建議先穩住步調，不要急著往前衝，重新確認目標後再行動。
虎：今天行動力與創造力都在線，適合主動爭取機會或提出新想法。建議相信自己的能力，大膽展現實力，容易獲得肯定。
兔：容易因過去的失誤或不如預期的結果影響心情。建議別一直糾結已經發生的事，把目光放在仍然擁有的機會。
龍：今天容易失去平衡，事情可能一件接著一件，讓你感到手忙腳亂。建議放慢節奏，做好時間分配，避免因急躁而出錯。
蛇：有機會擺脫壓力或不健康的工作模式，也能逐漸找回主導權。建議勇敢改變，遠離消耗你的習慣或環境。
馬：工作容易遇到阻礙，計畫也可能臨時改變。建議不要逞強硬衝，適時調整方向，比一味堅持更有效率。
羊：責任與工作量偏重，容易有壓力爆棚的感覺。建議依照輕重緩急安排工作，必要時尋求協助，別把所有事情都攬在自己身上。
猴：努力未必能立即被看見，容易因他人的反應而影響信心。建議專注做好自己的事，不必急著證明自己，成果會慢慢累積。
雞：工作發展有向前推進的機會，適合規劃新的方向或長期目標。建議保持前瞻思維，提前布局，會為未來帶來更多優勢。
狗：容易因挫折或遺憾影響情緒，導致工作效率下降。建議放下已經無法改變的事情，把心力投入新的機會，才能重新找回節奏。
豬：今天人際運佳，直覺與同理心都很強，容易獲得他人的支持與信任。建議多運用溝通優勢，保持溫和態度，合作將更加順利。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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牛：工作進度容易受到外在因素干擾，方向也可能出現偏差。建議先穩住步調，不要急著往前衝，重新確認目標後再行動。
虎：今天行動力與創造力都在線，適合主動爭取機會或提出新想法。建議相信自己的能力，大膽展現實力，容易獲得肯定。
兔：容易因過去的失誤或不如預期的結果影響心情。建議別一直糾結已經發生的事，把目光放在仍然擁有的機會。
龍：今天容易失去平衡，事情可能一件接著一件，讓你感到手忙腳亂。建議放慢節奏，做好時間分配，避免因急躁而出錯。
蛇：有機會擺脫壓力或不健康的工作模式，也能逐漸找回主導權。建議勇敢改變，遠離消耗你的習慣或環境。
馬：工作容易遇到阻礙，計畫也可能臨時改變。建議不要逞強硬衝，適時調整方向，比一味堅持更有效率。
羊：責任與工作量偏重，容易有壓力爆棚的感覺。建議依照輕重緩急安排工作，必要時尋求協助，別把所有事情都攬在自己身上。
猴：努力未必能立即被看見，容易因他人的反應而影響信心。建議專注做好自己的事，不必急著證明自己，成果會慢慢累積。
雞：工作發展有向前推進的機會，適合規劃新的方向或長期目標。建議保持前瞻思維，提前布局，會為未來帶來更多優勢。
狗：容易因挫折或遺憾影響情緒，導致工作效率下降。建議放下已經無法改變的事情，把心力投入新的機會，才能重新找回節奏。
豬：今天人際運佳，直覺與同理心都很強，容易獲得他人的支持與信任。建議多運用溝通優勢，保持溫和態度，合作將更加順利。
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