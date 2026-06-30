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中華職棒富邦悍將今（30）日在上半季最後一戰，靠著申皓瑋的再見全壘打，以6：5氣走統一7-ELEVEn獅，上半季奪34勝改寫球團紀錄，順勢收下球團史上第500勝。悍將總教練後藤光尊賽後替上半季做出總結，他指出，一開始的目標很單純，以培養戰力為主軸，球隊一度有機會爭冠卻沒把握，是目前不足之處。後藤坦言，「最一開始我完全沒預料到球隊有機會去爭奪季冠軍。」選手們的進步與成長幅度，已經超乎後藤原本的預期。悍將今日在新莊主場迎接上半季最終戰，前7局0：2落後，8局上又被獅隊攻下第3分。不過悍將展現韌性，8局下范國宸、林澤彬敲安攻佔得點圈，教練團啟用代打董子恩、林書逸，2人都把握住機會，成功敲安將比分扳平，也將戰局帶入延長賽，11局上獅隊雖然攻下超前分，但11局下申皓瑋敲出再見全壘打，替悍將上半季劃下完美句點。賽後悍將總教練後藤光尊透露，董子恩、林書逸的狀況都不錯，在安排先發名單時就讓教練團十分糾結，「剛好後半段出現關鍵的機會，讓他們上去代打，很高興最後有很好的結果。」談到申皓瑋的關鍵表現，後藤認為，申皓瑋的狀況起伏比較明顯，但近期有維持住手感，「這個結果真是太好了。」悍將今日奪下上半季第34勝，改寫球團半季最多勝紀錄，而這場勝利，也是悍將球團史上第500勝。回顧整個上半季，後藤坦言，當初球隊設定的初步目標非常單純，就是「希望能多培養一個戰力是一個戰力」，而就目前的結果來看，這項基本目標確實有達成。後藤強調，教練團的任務不只是單純的「養成」選手，更重要的是如何在比賽當中平衡，「以結果來說，算是成功。」他也指出，球隊在上半季一度有機會角逐季冠軍，但最終未能登頂，「在這當中，沒把該做好的地方做好，這是我們目前不足的部分，現階段就盡可能調整，好好迎接下半季。」後藤坦言，「最一開始我完全沒預料到球隊有機會去爭奪季冠軍。」他認為選手們的進步與成長幅度，已經超乎他原本的預期。