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▲A-Lin在後台得知蔡依林拿下歌后，當場興奮地尖叫，連門牙都外露，本人以「牙爆」形容。（圖／翻攝自A-Lin IG＠lulin168、sting hsieh IG＠stinghsieh）

▲A-Lin穿著綠色拖鞋喜悅地以小碎步跳舞。（圖／翻攝自sting hsieh IG＠stinghsieh）

A-Lin挑大梁主持第37屆金曲獎好評爆棚，本人會後受訪表示明年不排斥再接下主持重任，她昨（30）日在IG分享典禮花絮，其中一則影片，A-Lin在後台一聽到好友蔡依林奪下歌后，興奮到張嘴露出門牙，本人形容是「牙爆」，甚至還穿著拖鞋雀躍跳舞，直呼：「That's my Jolin!」相當搞笑。曝光的短片，只見A-Lin和工作人員聚在後台等待得獎結果，當最佳華語女歌手頒獎人魏如萱唸出「Jolin」時，A-Lin顧不得形象，原地跳起並忘情大叫，由於她側身入鏡，吶喊時門牙明顯外凸，本人還附註：「興奮到牙爆！」下一則動態，身穿華服的A-Lin卸下高跟鞋，穿著綠色拖鞋喜悅地以小碎步跳舞，邊跳邊喊：「That's my pleasure! That's my Jolin!」影片被網友放上社群平台熱議，「牙爆是什麼啦哈哈哈哈」、「還有拖鞋的部分超可愛，怎麼可以渾身都是笑點」、「（牙爆）屬於倒裝句的一種」、「還說不要意氣用事頒給蔡依林，明明超愛！」雖然首次扛下三金主持重任後，A-Lin在台上笑喊「主持人好累喔！我要去吃肉了」，但受訪時對於未來的主持工作，她態度相當開放，稱未來不論是繼續接下大型典禮或是企業尾牙，主要還是要看時間與檔期安排。