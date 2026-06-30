我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將6：5統一獅

味全龍9：1中信兄弟

中華職棒賽程已進入到最終階段，富邦悍將今（30）日在新莊主場進行上半季最終戰，戰局十分戲劇性，前7局都處於落後劣勢的富邦在8局靠著代打董子恩和林書逸追平比數，雖在延長賽11局上半再度落後，但11局下半靠著統一獅鍾允華被抓投手犯規追回1分後，申皓瑋敲出終結比賽的再見兩分砲，終場6：5擊敗統一，用超戲劇性「劇本」結束上半季最終戰。⚾️6/30中職戰果：富邦悍將今日在主場「新莊城堡」上半季最終戰隊上統一獅，先發投手阿部雄大僅投2.2局失2分讓富邦處於領先劣勢，且8局上賴鴻誠又丟掉1分。不過8局下范國宸、林澤彬敲安上壘，董子恩代打敲出帶有2分打點的一壘安打，接著同樣代打上場的林書逸一壘安打將比分追至3：3平手。比賽進入延長賽後兩隊開始燃燒牛棚，11局上半富邦派出「勝投怪盜」張奕登板，他被代打的潘傑楷、林泓弦和邱智呈連續擊出3支安打失掉2分，讓統一獅距離勝利只差3個出局數。不過11局下半統一獅新生代終結者鍾允華被池恩齊打出一壘安打並因趁傳遭攻佔二、三壘，關鍵時刻他被三壘審紀華文抓了一個投手犯規，先奉送富邦1分，接著被打者申皓瑋狙擊，敲出一發再見2分全壘打。終場富邦6：5擊敗統一獅，在上半季最終戰奪下勝利。味全龍今日上半季最終戰面對中信兄弟，先發投手蔣銲僅在首局首打席遭張仁瑋陽春砲砲轟，先發7局僅失1分送出8次三振。味全龍「鐵牛棚」林鋅杰、林子昱、林凱威接力登板皆沒有失分。狂龍打線此役猛敲14支安打，朱育賢、張政禹雙安演出，郭天信更上演猛打賞貢獻3打點，幫助味全9：1大勝兄弟，賽後也獲選單場MVP。