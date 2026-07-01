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中華職棒富邦悍將昨（30）日在上半季最後一戰，靠著申皓瑋的再見全壘打以6：5氣走統一7-ELEVEn獅。賽後申皓瑋獲選單場MVP，頒完獎後卻一臉懊惱，「剛忘記講，要被罵了，怎麼辦？」他解釋，之前低潮時老婆都在旁鼓勵、陪伴他，「我有答應努力拿MVP，就在台上謝謝她，結果我忘了。」有趣的是，申皓瑋老婆在社群分享，申皓瑋打擊時，她不斷傳訊息鼓勵，「老公 來個再見全壘打」、「相信你做得到」、「轟」，而申皓瑋也真的辦到，「我真的很謝謝老婆。」悍將昨日在主場迎接上半季最終戰，開賽就一路落後，直到8局下靠著串連安打追平戰局，延長賽11局上雖然被攻下2分超前分，但11局下申皓瑋跳出來當英雄，在落後1分時，敲出再見2分砲，替球隊在上半季劃下完美句點。賽後申皓瑋獲頒單場MVP，但頒獎環節結束後，申皓瑋在媒體聯訪時卻一臉懊惱，「剛忘記講，要被罵了，怎麼辦？」他解釋，低潮時有老婆在旁陪伴、鼓勵，也答應如果拿下MVP，就要上台謝謝老婆，「結果我忘了！」此話一出，增添不少歡笑聲。有趣的是，申皓瑋老婆也在社群上分享，在老公打擊時，不斷傳訊息，「老公 來個再見全壘打」、「相信你做得到」、「轟」，沒想到申皓瑋真的辦到，敲出價值連城的再見轟。談到致勝的再見轟，申皓瑋表示，上去打擊區時只想將球打紮實，做好直球的準備，鎖定內角球出棒。他坦言，當下沒料到會飛出牆，但至少能成為追平比分的高飛犧牲打，「這不是我的功勞，要謝謝大家、團隊，我今天比較幸運，幫助球隊拿下比賽。」這場逆轉勝，是悍將球團史上第500勝，而申皓瑋的職棒生涯就是從悍將元年起步，「很開心球隊走到這步，不管是之前學長的努力，還是年輕選手打拚，大家都很盡力拚鬥，也謝謝球迷一路支持。」悍將上半季奪下34勝，改寫球隊半季最多勝紀錄，「上半季只是過程，下半季會繼續加油。大家都表現很好，無論是贏球、輸球，都有拿下比賽的決心。」結束媒體採訪後，申皓瑋再次表示，「我真的很謝謝老婆。」