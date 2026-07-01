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啦啦隊女神熊霓有新歡了！23歲啦啦隊女神熊霓上個月被週刊拍到與一名高帥男互動親密，對方等她下班後，一起到新竹探望熊霓父母，感情似乎非常穩定。熊霓過去曾和徐薇兒子江大成有過一段情，也曾捲入胡瓜獨寵風波，2024年她因舊傷復發，長期錄製綜藝節目負擔太大，因此淡出螢光幕，將重心回到啦啦隊與舞蹈教學。根據《CT WANT》報導，熊霓月初結束工作後搭計程車返回新北市住處，一名高帥男撐著雨傘在門口等她，下午兩人開著賓士車出門，一路南下，原來是要去新竹探望熊霓的父母。熊霓的媽媽對這名男子似乎非常滿意，不斷點頭露出笑容，至於兩人是否真的交往中？樂天回應，「球團不會過問女孩私下交友情況，但會叮嚀務必恪守本分，謝謝關心。」熊霓從小學國標，有國手資格，加上亮眼外型，讓她成為中職啦啦隊後立刻受到關注，曾是胡瓜主持的《綜藝大集合》固定班底，但2023年，卻爆出與胡瓜獨寵她，互動過從甚密，導致丁柔安吃醋，但雙方第一時間跳出來否認，後來熊霓被拍到與江大成交往，這段烏龍緋聞才畫下句點，只可惜她與江大成的戀情僅半年就無疾而終。