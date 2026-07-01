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《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（1）日的娛樂新聞搶先看，YouTuber蔡阿嘎因為拿畫家作品跟AI生成肖像畫作比較，遭到全網炎上，即使已經兩度道歉仍然無法平息怒火，就連資深媒體人孫德榮也加入炮火行列，開罵「他已經飄了、腦袋不正常」；香港懲教署推出AI反毒影片《Obsession 糖衣陷阱》，將毒品擬人化介紹給社會認識，沒想到其中卻高喊「爽到靈魂出竅」遭到網友抵制，為此官方隨即下架影片並道歉；樂天女孩啦啦隊韓國成員金佳垠，因為吃了球場粉絲送的「變質生魚片」禮物，急性腸胃炎上吐下瀉急送醫，讓公司暫時對外下令「禁收禮物令」。百萬YouTuber蔡阿嘎日前將日本街頭畫家的手繪作品，與AI生成肖像畫放在一起讓網友投票比較「誰畫得比較好」，引發大批網友批評不尊重創作者，儘管他事後兩度公開道歉，仍未能平息外界怒火，如今就連資深媒體人孫德榮也加入批評行列，直言蔡阿嘎「已經飄了」，更狠酸「腦袋不正常。」香港懲教署推出AI反毒宣導影片《Obsession 糖衣陷阱》，原本希望透過將毒品擬人化的方式，提醒民眾認識毒品危害，沒想到影片上線後卻因內容引發巨大爭議，其中「爽到靈魂出竅」、「一起加入我們吧」等台詞，更被批評是在美化毒品，為此官方緊急下架影片，並上傳全新版本致歉。樂天女孩韓籍成員金佳垠，近日食用粉絲贈送的「炎炎夏日變質生魚片」禮物後，急性腸胃炎上吐下瀉緊急送醫，讓公司暫時寄出禁止收禮（食）物令，來保護自身食安健康。