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百萬YouTuber蔡阿嘎將日本街頭畫家的手繪作品，與AI生成肖像畫放在一起讓網友投票，比較「誰畫得比較好」，引發網友批評不尊重創作者，儘管他事後兩度公開道歉，仍未能平息外界怒火，就連資深媒體人孫德榮也加入批評行列，直言蔡阿嘎「已經飄了」，更狠酸「腦袋不正常。」孫德榮表示昨（30）日拍片「蔡阿嘎賺太多飄了總算踢到鐵板」，透露蔡阿嘎搭上YouTube早期紅利，加上與老婆二伯經營副業、賣周邊、接業配，財富至少可以吃兩、三代他認為，正因為蔡阿嘎賺了太多錢，逐漸忘記自己的初衷，還自己養網軍來幫自己說話，孫德榮怒轟「已經飄了！」除了批評蔡阿嘎的心態，他也不滿蔡阿嘎把批評聲音跟「中共同路人」做連結，怒嗆：「你是三X小！」面對網路上超過15萬人連署抵制蔡阿嘎合作品牌，孫德榮也公開表態支持，不過該連署網站於昨日早上宣布「終止連署」，因為主要發起人認為蔡阿嘎已經為此付出代價，且公開道歉，不希望大家失去抵制初衷，因而變成網軍惡意抹黑。