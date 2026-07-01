我是廣告 請繼續往下閱讀

中東風險溢價消退 國際油價6月暴跌逾兩成

美伊是否重啟談判 雙方說法再度出現分歧

停火協議穩定能源運輸 荷姆茲海峽仍是關鍵變數

ING：市場對中東和平過度樂觀

國際油價週二（30日）收低，市場持續關注美國與伊朗是否將重啟談判，以及雙方停火協議能否延續，投資人對中東局勢風險溢價快速降溫，導致布蘭特原油與美國西德州原油（WTI）6月雙雙重挫逾20%，創下近年來最慘單月表現。9月交割的布蘭特原油期貨下跌至每桶72.92美元，6月累計跌幅約21%，創下2020年3月、新冠疫情爆發初期以來最大單月跌幅；8月交割的美國西德州中級原油（WTI）期貨則下跌1.8%，收在每桶69.50美元，6月跌幅也超過20%，寫下2021年底以來最差單月表現。根據CNBC報導，儘管6月跌勢猛烈，但由於美伊衝突一度衝擊原油生產與運輸，今年以來布蘭特與WTI油價仍維持正報酬。市場焦點目前集中在美伊是否重啟談判。美國總統川普30日表示，美國與伊朗代表將於7月1日在卡達首都杜哈（Doha）舉行會談，並宣稱伊朗是在美軍日前空襲後主動要求恢復對話。不過，伊朗外交部發言人隨即否認近期已安排任何與美方的正式會談，並表示，本週赴卡達的伊朗技術代表團與美方官員到訪並無關聯。另一方面，美國中東特使庫許納（Jared Kushner）與魏科夫（Steve Witkoff）已於1日抵達杜哈。卡達政府則表示，美方代表此行將與斡旋人士會面，而非直接與伊朗官員談判。雙方各說各話，也凸顯美伊關係依舊充滿不確定性，使本月稍早達成的臨時停火協議仍顯得相當脆弱。美伊雙方於6月17日簽署一份包含14項內容的諒解備忘錄（MoU），同意暫停軍事衝突，藉此恢復因戰事受阻的能源運輸。其中，全球能源命脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）恢復通行，更成為市場關注焦點。位於阿曼與伊朗之間的荷姆茲海峽，是全球最重要的石油運輸咽喉之一，約有全球20%的海運原油需經由此航道，一旦局勢升溫，往往會立即推升國際油價。不過，分析師認為，近期油價回跌速度已超出市場預期。荷蘭國際集團（ING）分析指出，目前市場似乎已將美伊暫時停火視為長期和平協議，這種解讀過於樂觀。ING表示，從過去幾個月局勢發展來看，中東情勢變化極快，市場風險仍未真正解除。雙方光是達成臨時停火就耗費不少時間，若要在60天內完成涉及伊朗核問題的永久協議，難度相當高。分析師指出，較有可能的情況是，美伊選擇延長現有停火安排，將棘手的核問題繼續往後延，但若談判破局或衝突再起，油價仍可能迅速反彈，市場波動恐將持續。