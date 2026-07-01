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根據ESPN記者查拉尼亞報導，自由球員神射手哈德威二世（Tim Hardaway Jr.）已與邁阿密熱火隊達成協議，簽下一份1年650萬美元的合約。熱火隊在今年休賽季打造了以兩屆MVP阿德托昆博Giannis Antetokounmpo）為核心的全新陣容，如今簽下哈德威，無疑為這位超級巨星配置了全聯盟最出色的三分射手之一。34歲的哈德威是籃球名人堂球星提姆哈德威的兒子，他將迎來職業生涯的第6支球隊。在效力丹佛金塊隊的2025-26賽季中，哈德威出賽80場，平均繳出13.5分、2.6籃板與1.4助攻，且三分球命中率來到生涯新高的40.6%。儘管上季場均上場時間僅26.6分鐘，他的三分球命中數仍並列全聯盟第10，並以205顆替補三分球大幅領先全聯盟。憑藉著生涯13年來首度突破40%的三分命中率，哈德威在上季最佳第六人票選中名列第3。熱火隊在上賽季打出43勝39敗的戰績，並於附加賽不敵夏洛特黃蜂隊。內部消息人士史坦與費雪先前就曾指出，哈德威是熱火隊今夏補強的「優先」目標。這個休賽季球團積極運作，稍早也已與側翼球員威金斯（Andrew Wiggins）達成續約協議，現在又網羅哈德威為板凳注入穩定的老將戰力，期盼藉由這波補強大幅提升下賽季衝擊季後賽的競爭力。