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香港懲教署於6月26日「國際禁毒日」推出AI禁毒宣傳影片《Obsession 糖衣陷阱》，透過生成4位「女團成員」代表不同毒品，提醒民眾遠離毒品，由於角色高喊「爽到靈魂出竅」、「幫你忘記所有煩惱」等台詞，遭網友批評根本像是替毒品打廣告，官方最終下架影片並致歉。影片中，AI女團成員分別代表不同毒品，4人以偶像MV形式載歌載舞，然而卻喊出「有誰想加入我們呀」，還唱出「包你爽到靈魂出竅」、「一支幫你忘記所有煩惱」、「超dope」等歌詞，引發外界質疑內容過度美化毒品。雖然影片後半段安排4名AI女子變成面容憔悴的男子，但不少網友認為，前半段的偶像包裝、台詞早已模糊反毒主旨，若青少年沒有看完整支影片，反而會誤以為在宣傳毒品。面對輿論排山倒海而來，香港懲教署連夜將影片下架，並於隔日凌晨重新上架刪除跳唱、自我介紹橋段的精簡版本，調整內容在10秒內揭露毒品危害，避免再引發誤解；懲教署事後也公開道歉，承認影片不足之處，未來將檢討內容與製作流程，確保資訊能夠清楚傳達。