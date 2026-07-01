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樂天女孩韓籍啦啦隊成員金佳垠，甜美外型與個性累積高人氣，近日她誤食粉絲贈送的「高溫變質生魚片」，導致急性腸胃炎上吐下瀉就醫，讓公司暫時祭出禁止收禮（食）物令，來保護自身食安健康。根據《鏡週刊》報導，6月18日球場活動期間，金佳垠收到粉絲（俗稱「砲哥」）送的芒果冰與生魚片，由於當天氣溫高達33度，加上她在活動結束後才食用，疑似已變質的食物就這樣進到她的肚子裡，隔日她嚴重上吐下瀉，最終為急性腸胃炎送往急診治療。病情發生後，金佳垠取消6月21日原定行程，暫時休養，事件曝光後，引發網友熱議，不少人批評在高溫下送生鮮食品「太沒常識」，且食物在常溫放數小時仍食用，認為女孩的警覺心不夠高。對此，所屬經紀公司「協奏曲文創」證實，目前對金佳垠下「禁止收生鮮及有食用期限食物」的規定，並將加強內部食安教育，呼籲粉絲避免以可能變質的食物作為應援禮，以保障藝人健康安全。