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日本宮崎縣今日（1日）上午 8 時 40 分左右發生中等強度地震，最大震度達 4 級。根據日本氣象廳消息，震央位於宮崎縣北部平原，震源深度約 10 公里，規模估計為 5.1 級。受波及地區包括宮崎縣的延岡市、日向市、齋藤市、川南町、津野町、角川町及美里町等 7 個市町，目前尚無傳出人員傷亡或重大災情，相關單位持續監控後續動態，根據日本新城廣播報導與官方說明，這起地震並未引發海嘯的危險，且當局及交通營運單位（如JR九州）均未接獲任何人員傷亡或災損報告，九州新幹線也維持正常運作 。值得一提的是，過往該地區也曾發生數次有感的地震活動。例如在 2025 年 4 月，宮崎縣外海曾發生規模 6.0、最大震度 4 級的地震；而在 2025 年 8 月也發生過規模 5.8 的日向灘地震，當時同樣測得最大震度 4 級 。 若計畫前往該地區，建議隨時留意當地的地震與交通狀況，確保旅途安全。