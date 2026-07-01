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日本福岡縣柳川市大濱町上週遭受暴雨重創，大量民宅被洪水淹沒，至今仍留有明顯水災痕跡。兼職農民古賀照彥的家被洪水淹至腳踝，他透露，25日凌晨5點接到區長電話才驚覺異狀，一樓已全數泡水，所有放在地面的電器全數浮起損毀。「水位在夜間迅速上升，一切都太遲了。」他說。大約三天後水才退去，屋內木地板被迫掀開，榻榻米全數丟棄。古賀照彥感嘆：「我在這棟房子裡住了60年，出生在這裡，這是第一次遇到這麼嚴重的情況，我想我們以後都不能再住在這裡了。」住在同區的松藤光子家的倉庫同樣遭殃，洪水深度達約70公分。她坦言，這個地區以前也曾發生過水患，但這次的嚴重程度超乎預料：「過去幾年都沒遇過，我們可能有點放鬆警惕，沒想到會一下子變得這麼嚴重。」她也提醒民眾：「請務必小心，盡量將物品放置在地勢較高的地方，情況危險時請將車輛移至安全地點。」在遭受破紀錄暴雨襲擊的柳川市，非營利組織「日本救災隊」的志工自28日上午起便展開清理工作，協助被淹房屋搬走家具和電器。根據「日本救災隊」統計，大濱町共有12戶房屋因暴雨導致淹水。理事長肥後隆表示：「政府的救援速度跟不上災後重建的速度，因此我們希望匯聚民間志工力量，共同度過即將到來的雨季。」該組織也計劃於7月5日（週日）在大濱町再度展開志願活動。雖然目前洪水暫時退去，但氣象台警告，由於上週降雨已讓土壤大量含水，部分地區仍存在土石流風險，民眾需格外謹慎。預計7月1日中午至7月2日，福岡縣和佐賀縣將再次迎來強降雨，二度成災風險極高。近期計畫前往日本九州地區的旅客，出發前請務必密切留意當地災情與氣象警報，並配合當地政府的疏散指示。