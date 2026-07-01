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▲美國聯合航空（United Airlines）一架由上海飛往舊金山的定期航班，24日在起飛後不久因中國大媽乘客情緒失控，朝空服員砸餐具、吐口水，引發激烈衝突。（圖／翻攝自微博）

美國聯邦航空管理局（FAA）正在調查一起發生於6月30日的飛安事件。由梅薩航空公司營運的聯合航空3989號航班，原計劃從印第安納州印第安納波利斯飛往德克薩斯州休斯頓，起飛僅15分鐘後，一名乘客突然試圖打開艙門並做出攻擊性行為，機長隨即決定緊急折返降落。飛行員透過空中交通管制告知地面：「有一名乘客試圖打開艙門，其他乘客正在試圖將他控制在座位上。」這架巴西航空工業公司 E175 飛機安全降落並滑行至登機口，機上其他乘客在事發過程中合力壓制鬧事者，防止情況惡化。根據 CNN 附屬電視台 WISH 報導，印第安納波利斯機場警方隨後趕到現場，將該名乘客逮捕帶走。飛機在事件平息後恢復飛往休士頓喬治布希洲際機場，但最終晚點近兩小時抵達。FAA 表示，今年已收到超過 830 起乘客不守規矩的報告。近期類似事件層出不窮：一名男子曾試圖打開邊疆航空（Frontier Airlines）飛機的艙門，所幸被同機一名柔術教練徒手制伏；上個月，一架聯合航空班機也因乘客多次嘗試闖入駕駛艙，被迫改道飛往威斯康辛州麥迪遜市。FAA 警告，不守規矩的乘客可能面臨刑事指控及最高 43,000 美元（約新台幣 140 萬元）的民事罰款。