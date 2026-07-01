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▲梅西（右）與湯姆霍蘭德（左）同框，成為電影最大彩蛋。（圖／YouTube＠Sony Pictures Entertainment）

世界盃戰況正熱，球王梅西（Lionel Messi）在此時竟驚喜跨界為即將上映的電影《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）拍攝宣傳廣告。只見梅西被飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德（Tom Holland）抱起來，在紐約高樓大廈間飛越擺盪，讓球王嚇到在半空中忍不住尖叫，驚慌表情彷彿是真實反應，讓粉絲全笑翻，也引爆全球社群討論。索尼影業昨（30）日晚間無預警釋出《蜘蛛人：重生日》最新宣傳片，讓全球影迷、球迷嗨爆。片中設定湯姆霍蘭德飾演的彼得帕克（Peter Parker）原本正悠閒坐在紐約咖啡廳與朋友講電話，沒想到梅西突然現身，讓彼得驚訝到差點跌倒，還緊張地問：「你是梅西嗎？」，梅西則以他熟悉的西班牙語回答「Sí（是）」。接著梅西拿出手機，並秀出螢幕上的「蜘蛛追蹤器」，表示自己在尋找蜘蛛人蹤跡。彼得帕克見狀興奮地請梅西留步，隨即迅速進到一旁的小房間，換裝上蜘蛛人戰袍後才再度現身，並調皮地詢問梅西：「你怕高嗎？」下秒便抱著梅西盪到高空中，讓梅西忍不住驚慌尖叫。這短短39秒的預告片釋出後，立刻吸引全球粉絲討論，大家都被這場跨界合作的驚喜嚇到，紛紛在社群留言：「這太瘋狂了老兄」、「梅西是不是真的懼高」、「原來當蜘蛛人就可以見到梅西，好羨慕」、「哈哈哈霍蘭德圓夢了」、「天哪，沒想過會在預告看到這個組合」、「梅西救了蜘蛛人的流量」。而這部影片不僅娛樂性十足，梅西手中所拿的「蜘蛛人追蹤器」（Spidey Tracker）更是巧妙連結了電影劇情。在漫威宇宙設定中，該裝置由彼得的好友奈德製造，用於查詢蜘蛛人身分。由於在上一部電影《蜘蛛人：無家日》事件中，透過奇異博士的魔法，全世界都遺忘了蜘蛛人的真實身分，本次新片即是設定在該事件發生的4年後。此外，索尼也將這項噱頭延伸至現實生活中，與三星合作，將「蜘蛛追蹤器」設計成提供給影迷下載的互動式APP，炒熱話題。事實上，現年30歲湯姆霍蘭德過去就曾多次公開表示，自己是梅西的忠實球迷。兩人曾在2021年金球獎頒獎典禮首度碰面，當時霍蘭德與梅西握手時的興奮畫面就在網路廣泛流傳。此次宣傳廣告釋出時間，適逢阿根廷對決維德角前夕，不僅成功串聯足球與電影兩大觀眾族群，也圓了霍蘭德再次與偶像同台的夢想。而電影《蜘蛛人：重生日》（SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY）預計將在台灣時間7月29日正式上映。