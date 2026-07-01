外交部自去（2025）年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，提供符合資格的民眾可以線上申換護照。外交部宣告，為讓更多民眾可以利用這個措施，外交部將自今日7月1日上午10時起再度擴大適用對象，只要現持護照過期或效期不足1年的人（即與臨櫃申辦條件相同），都可以利用本措施申換護照。《NOWNEWS今日新聞》整理可申請條件、必備物品、平台、費用等一次看。另外，日本簽證也從今日漲價，但是台灣一般觀光本就享有免簽停留最長90天，因此並未受影響。
🟡「有條件式線上申換護照」申請須知：
📍申辦三項條件：
條件一、在臺設有戶籍的成年人。
條件二、現持護照已逾期，或護照所餘效期不足 6 個月且未遺失。
條件三、新護照的資料頁所記載的個人資料均須與原護照資料一致，不可以要求變更，也不可以要求做任何護照內頁加簽、 移簽或註銷(例如僑居身分或外文別名)。
📍申辦平台在哪裡？
線上至外交部領事事務局全球資訊網的「有條件式線上申換護照系統」進行申請。
📍申辦要準備什麼：
一、驗證身分的憑證：
1、透過電腦申請(以下二擇一)：
(1)有效的自然人憑證及IC讀卡機。
(2)已安裝「行動自然人憑證」APP的行動裝置。
2、透過手機申請：須先安裝「行動自然人憑證」APP。
系統申辦資料將引導申請人至數位發展部「個人化資料自主運用(MyData)平臺」進行驗證與授權後帶入申辦所需要的個人資料，以提供安全便利的申辦服務。
二、最近6個月內拍攝、符合護照規格的照片電子檔：倘於發照時經受理機關發現使用合成及鏡像（即左右臉相反）的照片或修圖過大，原申辦案件依相關規定將不予退費，且申請人應重新繳費申辦。
三、信用卡：
申請系統接受的信用卡發卡銀行，可參考公務機關暨醫療院所信用卡繳費平臺。
📍申請費用及付款方式：
一、費用：新臺幣1300元。
二、付款方式：
系統採信用卡線上繳款，申請人於付款頁面輸入信用卡卡號、持卡人身份證字號、有效期限及卡片背面安全碼3碼後，將發卡銀行以手機簡訊或電子郵件形式發送的OTP認證碼輸入交易驗證碼頁面，即可完成付款。
📍製發時間：
居住在臺灣本島者為繳費後10個工作日、居住在澎湖、金門、馬祖地區者為繳費後 14 個工作日。
備註：申請案審核及護照製發過程中，如經受理機關以電郵通知需限期補件或面談者，須由該機關確認申請人完成補件或面談程序後，再以電郵通知領照時間，請務必留意收信。接受面談者，請於面談後直接向承辦人洽詢領照時間。
📍領照方式：
申請人持收據（可以手機出示電子收據）、國民身分證正本及領照時尚有效期之現持護照正本（將於截角後發還）親自至申辦時自行選定的領照地點臨櫃領取新護照。
🟡「有條件式線上申換護照」注意事項：
📍申請系統不受理的事項：
一、速件
二、僑居身分的加簽、移簽或註銷。
三、護照內頁外文別名的加簽或移簽。
四、其他護照內頁加簽或移簽事項。
五、加持第2本護照。
六、於完成線上申請後至領照前仍有使用護照之需求。
📍遺失尚有效期之護照無法使用本系統換發，請依「遺失未逾效期護照在國內申請補發說明書」辦理。
📍依據相關兵役法令，申請人如為已出境的役男，無法使用申請系統換發護照，請就近向駐外館處辦理。
📍申請系統將透過電子郵件傳送送件完成的通知信，必要時亦將以電子郵件聯繫申請人補件或面談，故請務必確認申辦時所輸入的電子郵件正確無誤，且電郵地址未包含.cn/163.com/qq.com等網域。
📍倘申請人領照時已遺失尚有效期之現持護照，應先向警察機關申報遺失取得「護照遺失申報表」後，向原選定之領照地點繳交該申報表，原申請案將依遺失補發規定辦理，自重新送件日起算11個工作日後領照，惟無須重新繳交規費。至離島居民應於取得「護照遺失申報表」後，另向外交部領事事務局或外交部各辦事處申請遺失補發並繳交規費，至原線上申辦護照規費由原選定之領照地點（即受理局處）通知退費事宜。
日本入境簽證費用也是今起漲價 台灣一般觀光客不受影響
另外，日本政府宣布，自7月起調高外國人申請入境簽證費用，最高調漲至原本5倍，新收費標準適用於今日（7月1日）後提出的簽證申請案件。其中，單次入境簽證費將由3000日圓（約新台幣600元）調升至1萬5000日圓（約新台幣3000元）；可於效期內多次入境的多次簽證，也將由6000日圓（約新台幣1200元）提高至3萬日圓（約新台幣6000元）。
至於台灣旅客部分，根據外交部領事事務局資料，日本自2005年起針對設籍台灣居民提供短期停留免簽待遇，持台灣護照赴日從事觀光、療養、探親、商務交流、參訪或參加講習等活動者，可免簽停留最長90天，因此一般觀光客赴日並不受此次簽證新制影響。
不過台灣還是有兩類人會受影響，包括因就業目的赴日者，以及參與具報酬性業務活動者，例如藝文演出、職業運動等。因這兩類活動皆須事前申請相關簽證，等於赴日成本也將隨之增加。
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📍申辦三項條件：
條件一、在臺設有戶籍的成年人。
條件二、現持護照已逾期，或護照所餘效期不足 6 個月且未遺失。
條件三、新護照的資料頁所記載的個人資料均須與原護照資料一致，不可以要求變更，也不可以要求做任何護照內頁加簽、 移簽或註銷(例如僑居身分或外文別名)。
線上至外交部領事事務局全球資訊網的「有條件式線上申換護照系統」進行申請。
📍申辦要準備什麼：
一、驗證身分的憑證：
1、透過電腦申請(以下二擇一)：
(1)有效的自然人憑證及IC讀卡機。
(2)已安裝「行動自然人憑證」APP的行動裝置。
2、透過手機申請：須先安裝「行動自然人憑證」APP。
系統申辦資料將引導申請人至數位發展部「個人化資料自主運用(MyData)平臺」進行驗證與授權後帶入申辦所需要的個人資料，以提供安全便利的申辦服務。
二、最近6個月內拍攝、符合護照規格的照片電子檔：倘於發照時經受理機關發現使用合成及鏡像（即左右臉相反）的照片或修圖過大，原申辦案件依相關規定將不予退費，且申請人應重新繳費申辦。
三、信用卡：
申請系統接受的信用卡發卡銀行，可參考公務機關暨醫療院所信用卡繳費平臺。
📍申請費用及付款方式：
一、費用：新臺幣1300元。
二、付款方式：
系統採信用卡線上繳款，申請人於付款頁面輸入信用卡卡號、持卡人身份證字號、有效期限及卡片背面安全碼3碼後，將發卡銀行以手機簡訊或電子郵件形式發送的OTP認證碼輸入交易驗證碼頁面，即可完成付款。
📍製發時間：
居住在臺灣本島者為繳費後10個工作日、居住在澎湖、金門、馬祖地區者為繳費後 14 個工作日。
備註：申請案審核及護照製發過程中，如經受理機關以電郵通知需限期補件或面談者，須由該機關確認申請人完成補件或面談程序後，再以電郵通知領照時間，請務必留意收信。接受面談者，請於面談後直接向承辦人洽詢領照時間。
📍領照方式：
申請人持收據（可以手機出示電子收據）、國民身分證正本及領照時尚有效期之現持護照正本（將於截角後發還）親自至申辦時自行選定的領照地點臨櫃領取新護照。
🟡「有條件式線上申換護照」注意事項：
📍申請系統不受理的事項：
一、速件
二、僑居身分的加簽、移簽或註銷。
三、護照內頁外文別名的加簽或移簽。
四、其他護照內頁加簽或移簽事項。
五、加持第2本護照。
六、於完成線上申請後至領照前仍有使用護照之需求。
📍遺失尚有效期之護照無法使用本系統換發，請依「遺失未逾效期護照在國內申請補發說明書」辦理。
📍依據相關兵役法令，申請人如為已出境的役男，無法使用申請系統換發護照，請就近向駐外館處辦理。
📍申請系統將透過電子郵件傳送送件完成的通知信，必要時亦將以電子郵件聯繫申請人補件或面談，故請務必確認申辦時所輸入的電子郵件正確無誤，且電郵地址未包含.cn/163.com/qq.com等網域。
📍倘申請人領照時已遺失尚有效期之現持護照，應先向警察機關申報遺失取得「護照遺失申報表」後，向原選定之領照地點繳交該申報表，原申請案將依遺失補發規定辦理，自重新送件日起算11個工作日後領照，惟無須重新繳交規費。至離島居民應於取得「護照遺失申報表」後，另向外交部領事事務局或外交部各辦事處申請遺失補發並繳交規費，至原線上申辦護照規費由原選定之領照地點（即受理局處）通知退費事宜。
另外，日本政府宣布，自7月起調高外國人申請入境簽證費用，最高調漲至原本5倍，新收費標準適用於今日（7月1日）後提出的簽證申請案件。其中，單次入境簽證費將由3000日圓（約新台幣600元）調升至1萬5000日圓（約新台幣3000元）；可於效期內多次入境的多次簽證，也將由6000日圓（約新台幣1200元）提高至3萬日圓（約新台幣6000元）。
至於台灣旅客部分，根據外交部領事事務局資料，日本自2005年起針對設籍台灣居民提供短期停留免簽待遇，持台灣護照赴日從事觀光、療養、探親、商務交流、參訪或參加講習等活動者，可免簽停留最長90天，因此一般觀光客赴日並不受此次簽證新制影響。
不過台灣還是有兩類人會受影響，包括因就業目的赴日者，以及參與具報酬性業務活動者，例如藝文演出、職業運動等。因這兩類活動皆須事前申請相關簽證，等於赴日成本也將隨之增加。