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最新重大欠稅大戶名單出爐 全國公告計826件、逾780億元

最新欠稅大戶名單 個人欠稅多是老面孔

▲財政部各稅捐稽徵機關於今（1）日公告重大欠稅案件， 個人欠稅大戶由已故股市聞人黃任中蟬聯17年榜首。(圖／財政部台北國稅局提供)

財政部今（1）日公告最新全國重大欠稅大戶名單， 多數還是「老面孔」，個人欠稅大戶仍由已故股市聞人黃任中最多，並已連續17年蟬聯欠稅大戶榜首，黃任中本人欠稅超過19.74億元，2位姐姐夏黃新平及黃燕平分別欠稅12.86億元及1.72億元，合計黃任中家族欠稅逾34億元。至於企業欠稅，由松竹皇宮大酒店欠稅11.77億元連續2年居冠。財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第34條第1項規定，於每年7月1日公告個人累計欠稅超過1000萬元或營利事業累計欠稅超過5000萬元的確定案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，今年公告期間自7月1日至12月31日（計6個月），分別刊登於該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。今日財政部及各稅捐稽徵機關依規定公告重大欠稅案件，這次全國公告件數計826件，金額約780.83億元，與去年公告資料相較，件數減少42件、金額減少47.4億元。今年個人欠稅大戶多數仍是「老面孔」，黃任中欠稅逾19.74億元居冠，夏黃新平欠稅12.86億元排名第3，加上黃燕平欠稅1.72億元，合計黃任中家族欠稅34.3億元，另外高雄黃承志家族欠稅15.33億元排第2。至於今年企業欠稅大戶以松竹皇宮大酒店欠稅11.77億元最多，紅頂酒店欠稅11.05億元居次，博達科技欠稅10.93億元排名第3。至於2024年以前蟬聯多年企業欠稅榜首的環亞大飯店，由於有多筆2007年3月5日以後移送案件過了15年追稅期，自2025年起欠稅金額大減，今年欠稅7.11億元、排名第10名。