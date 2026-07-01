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韓劇《第二個信號（信號2）》，由金憓秀、李帝勳與趙震雄再度合體，睽違10年再次回歸，被視為今年最期待的韓劇之一，沒想到趙震雄卻爆出曾是少年犯等重大爭議，使得電視劇遭到無限期封存，昨（30）日韓媒報導《第二個信號（信號2）》確定11月開播，且趙震雄畫面將一刀未剪送出，為此tvN也對外回應，表示一切尚未定檔。自趙震雄捲入少年犯相關爭議後，因為事由嚴重，加上他對外宣稱自己將引退謝罪，導致原定上半年播出的《信號2》被迫延期，開播計畫一度停擺，不過劇組也沒有特別補拍或刪減內容，預計戲份將「一刀不剪」保留，來維持劇集的完整性。根據韓媒報導，《信號2》已規劃為8集短篇劇，並傳出可能於2026年11月30日至12月22日期間播出，不過為此，tvN則謹慎回應「目前一切尚未敲定」，未正面證實檔期。