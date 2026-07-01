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運動部長李洋被傳將請辭，他今親自否認，直言對相關消息感到「蠻錯愕」，強調「沒有這個打算」。宏道基金會董事長林鴻道日前請辭國訓中心董事長，外界傳出兩人在人事、財務與選手獎勵制度等議題上不合，李洋也澄清並無此事，表示林鴻道請辭前曾告知，他也曾出面慰留，未來仍會持續向對方請益。針對外界傳出他可能請辭運動部長，李洋表示，自己也是晚間才得知相關消息，第一時間感到相當意外。他直言，對於請辭傳聞「蠻錯愕」，並強調目前沒有請辭規劃。被問到是否會持續做滿任期，李洋則表示，只要在行政院長支持之下，他就會繼續推動相關工作。他也肯定運動部團隊表現，認為部內同仁都相當優秀，若能把工作做好、做滿，當然是最理想的狀態，但現階段最重要的，是每天把該完成的事情認真做好。林鴻道今年3月接任國訓中心董事長，不過上月中旬即傳出請辭消息，並於23日國訓中心董事會中正式提出辭任董事長職務。運動部先前表示尊重其個人決定，也感謝林鴻道任內對國訓中心與台灣體育事務的投入。至於外傳林鴻道請辭與他和李洋之間在政策方向、人事安排及財務議題上有歧見有關，李洋則否認相關說法。他表示，林鴻道請辭前有先告知，他也曾進行慰留，目前並沒有外界所稱雙方因分歧導致請辭的情況。李洋也強調，林鴻道無論過去擔任相關體育職務，或接下國訓中心董事長期間，都長期投入台灣體育發展，即便如今請辭，未來仍會持續向林鴻道請益。面對是否有人刻意釋放消息的提問，李洋則表示無法確認。他強調，自己現階段會把專注力放在台灣整體運動環境，不論是各單項協會、體育團體或其他層面的問題，運動部都會盡力協助與改善。林鴻道請辭國訓中心董事長後，外界對國訓中心後續人事安排與亞運備戰支援仍高度關注。李洋則透過受訪回應，淡化外界對高層不合與部長請辭的聯想，並重申目前沒有請辭打算，會持續把運動部工作做好。