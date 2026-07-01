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國民黨主席鄭麗文日前訪美，聲稱見了美國參議院議員戴恩斯（Steve Daines），不過新加坡《南華早報》今（1）日報導，戴恩斯親口證實，並沒有跟鄭麗文會面，僅是跟她幕僚見面，對於此報導，國民黨文傳會主委陳以信則說「不值回應」。《南華早報》今報導，戴恩斯表示，由於行程衝突沒有見到鄭麗文，更說：「我平常本來就不會出席所有我團隊在白天安排的會議，這就是為什麼我無法與她會面。」鄭麗文12日在臉書指出，在美國「先後拜訪包括蘇利文（Dan Sullivan）、戴恩斯（Steve Daines）、羅斯（John Rose）、佛萊希曼（Chuck Fleischmann）、蘇奧齊（Tom Suozzi）、貝肯（Don Bacon）等9位來自參眾兩院、涵蓋軍事及外交委員會的重要議員辦公室，就台美關係、印太安全、區域穩定及兩岸情勢等議題交換意見」。而她在17日在訪美返台中外記者會上，聲稱去美國見到10位國會議員，其中一位因為時間因素未能當面碰面，改以電話方式進行，整體跟美方的交流非常正面；26日接受專訪時，鄭麗文也說「認識川普總統的好朋友，而且不止一位」。不過當時《自由時報》記者曾追問，「您說這次見到10位議員，請問包括您在臉書上列名的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）嗎？」，但鄭麗文僅表示，可以公布的名字都有公布了，有一些對方要求，不想要有相片，就尊重對方。隨後，非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）執行長江明信也指出，曾在晚宴中遇到戴恩斯，詢問戴恩斯和鄭麗文會面談了什麼。但戴恩斯說，他沒有與鄭麗文見面，鄭麗文是與他的特助見面。但當時陳以信當時就表示「不予回應」。