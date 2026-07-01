全民瘋玩的皮克敏手遊《Pikmin Bloom》7月任務資訊整理！《Pikmin Bloom》將以「古典樂慶典」為主題，推出「迷你樂器：銅管樂團飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「交響樂唱片」，完成活動任務就能逐步解鎖活動主題 Mii 服裝、限定交響樂皮克敏、「冰淇淋：經典飾品皮克敏」的花苗。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》7月目標獎勵
2026年7月1日至7月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「交響樂唱片、能長成交響樂皮克敏的花苗、花瓣、精華、 Mii 服裝」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌1500個交響樂唱片：男性宮廷假髮
📌4500個交響樂唱片：高髮髻假髮
📌8500個交響樂唱片：洛可可禮服大衣
📌12200個交響樂唱片：洛可可洋裝
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》7月任務
第1階段
1-1 走1000步
2-1 培育2隻皮克敏
3-1 完成2個探險
4-1 種1000朵花
4-2 摧毀2棵蘑菇
第2階段
1-1 走2000步
2-1 種1000朵花
2-2 摧毀2棵蘑菇
3-1 培育3隻皮克敏
3-2 摧毀3棵蘑菇
4-1 種500朵曇花
4-2 摧毀4棵蘑菇
第3階段
1-1 走2000步
1-2 完成2個探險
2-1 種1500朵白色天堂鳥
2-2 摧毀3棵蘑菇
3-1 種1500朵紅色天堂鳥
3-2 摧毀4棵蘑菇
4-1 種1500朵黃色天堂鳥
4-2 種2000朵紅色曇花
4-3 摧毀5棵蘑菇
第4階段
1-1 完成3個探險
1-2 摧毀3棵蘑菇
2-1 種2000朵白色曇花
2-2 摧毀4棵蘑菇
3-1 種2000朵黃色曇花
3-2 種1000朵黃色天堂鳥
3-3 摧毀4棵蘑菇
4-1 種2000朵藍色曇花
4-2 種2500朵天堂鳥
4-3 摧毀5棵蘑菇
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》7月「奇幻蘑菇」
《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「奇幻蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型奇幻蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且7月最後一個周末額外增加2天。
📌巨型奇幻蘑菇出現時間
■7月4日及5日
■7月11日及12日
■7月18日及19日
■7月25日及26日
■7月30日及31日
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2026年7月1日至7月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「交響樂唱片、能長成交響樂皮克敏的花苗、花瓣、精華、 Mii 服裝」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌1500個交響樂唱片：男性宮廷假髮
📌4500個交響樂唱片：高髮髻假髮
📌8500個交響樂唱片：洛可可禮服大衣
📌12200個交響樂唱片：洛可可洋裝
第1階段
1-1 走1000步
2-1 培育2隻皮克敏
3-1 完成2個探險
4-1 種1000朵花
4-2 摧毀2棵蘑菇
第2階段
1-1 走2000步
2-1 種1000朵花
2-2 摧毀2棵蘑菇
3-1 培育3隻皮克敏
3-2 摧毀3棵蘑菇
4-1 種500朵曇花
4-2 摧毀4棵蘑菇
第3階段
1-1 走2000步
1-2 完成2個探險
2-1 種1500朵白色天堂鳥
2-2 摧毀3棵蘑菇
3-1 種1500朵紅色天堂鳥
3-2 摧毀4棵蘑菇
4-1 種1500朵黃色天堂鳥
4-2 種2000朵紅色曇花
4-3 摧毀5棵蘑菇
第4階段
1-1 完成3個探險
1-2 摧毀3棵蘑菇
2-1 種2000朵白色曇花
2-2 摧毀4棵蘑菇
3-1 種2000朵黃色曇花
3-2 種1000朵黃色天堂鳥
3-3 摧毀4棵蘑菇
4-1 種2000朵藍色曇花
4-2 種2500朵天堂鳥
4-3 摧毀5棵蘑菇
《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「奇幻蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型奇幻蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且7月最後一個周末額外增加2天。
📌巨型奇幻蘑菇出現時間
■7月4日及5日
■7月11日及12日
■7月18日及19日
■7月25日及26日
■7月30日及31日