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台商遠離中國始於2017 龔明鑫看好海外科學園區發展趨勢

經濟部公布最新「外銷訂單海外生產實況調查」，而在生產地方面，「中國生產」已經跌破3成，逐漸由「台灣生產」及「東南亞生產」取代。經濟部長龔明鑫今（1）日說明，台商離開中國趨勢從2017年就開始，持續布局到台灣及東南亞，更提到對於台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）在歐洲、美國等地設置海外科學園區趨勢。據統計，2025外銷訂單，以國內生產比率占52.9%最高，較2024年上升1.6個百分點，主因人工智慧及雲端運算需求持續攀升，以國內生產為主的IC製造及伺服器訂單大幅成長，拉高整體接單國內生產比率。其次在中國及香港生產占26.2%，較上年下降6.9個百分點；東協占11.3%居第3，較上年上升2.1個百分點，續創新高，主因全球供應鏈重組，台商持續擴大在東協生產比重。針對調整海外生產地，有5成廠商是「配合客戶要求」，47.9%為「生產成本低廉」、「當地原材物料供應方便」占32.2%居第3。就產線跨國移轉之地區別觀察，有擴充產線廠商中以東協為主要選擇，占整體擴充產線家數之73.1%，其中越南占46.3%，我國占29.9%居第2。新設產線亦以東協占整體新設產線家數76.5%為最高，其中越南占45.1%。龔明鑫表示，自2017年第一次美中貿易戰開始，仍至新冠肺炎疫情，台商確實逐步把供應鏈從中國生產基地移出，2017、2018年第一波是台商回台，後續再轉進到東南亞，現在仍是進行式。他也說，2017年、2018年，投資三大投資方案已經累積2兆多元的投資計畫，其中還沒有包括半導體投資。顯示台灣投資規模愈來愈大，從台灣出貨，呼應著現在的 AI 上的一些需求，認為後續台灣生產比率會愈來愈大。他也補充， TEEMA目前也在美國、歐洲、墨西哥及印度都有在籌備「海外科學園區」，未來也是一個很好的發展趨勢。TEEMA上周才宣布，要在波蘭西部的樂斯拉夫（Wrocław），鄰近台積電設廠的德國德勒斯登（Dresden）及捷克布拉格（Praha），將包含智慧城市、電動車及AI資料中心等。