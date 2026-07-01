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近期社群平台出現不少美妝品牌祭出大幅折扣、清倉出清，不少網友將現象與7月1日全面實施的化妝品產品資訊檔案（PIF）制度連結，認為業者趕在新制上路前清空庫存。不過，衛福部食藥署表示，PIF並非認證、送審或上市前核准制度，也沒有認證標章或證書。食藥署指出，PIF是化妝品產品資訊檔案，內容包括產品規格、成分、製造品質管理、安全性評估等資料，目的在於建立產品安全追溯機制，並非要求所有化妝品重新送驗或取得主管機關核准後才能販售。制度也早在108年公告，並自113年起分階段實施，業者已有至少5年準備時間。至於近期市場出現的出清潮，業界人士認為，未必完全由PIF制度造成。部分品牌因建置產品資訊檔案需投入人力、文件整理及安全評估等成本，可能選擇淘汰銷售較差、利潤較低或品項較少的商品，集中資源經營主力產品；也有業者藉此調整產品線，降低後續管理成本。此外，零售通路本就會配合檔期、庫存及品牌策略推出促銷活動，因此近期美妝降價、買一送一或清倉優惠，可能同時受到市場競爭、消費景氣及營運規畫等多重因素影響，不宜直接解讀為PIF新制造成的全面性出清現象。