我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市一名61歲周姓男子，在臉書上應徵工作而加入詐騙集團車手，日前在東區某購物中心附近頻繁操作ATM提領贓款時，遭刑事警察大隊員警當場查獲。由於他背著印有知名動漫《鬼滅之刃》圖案的背包，與年齡形成強烈反差，也成為警方辨識的重要特徵。全案依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺及洗錢防制法移送偵辦，臺中地檢署並已提起公訴。臺中市刑大偵六隊隊長張勝記表示，警方執行巡邏勤務時在東區某購物中心附近發現周男形跡可疑，不僅長時間在ATM周邊徘徊、呆坐，還不斷低頭查看手機訊息。由於近期利用「無卡提款」手法提領詐騙贓款案件增加，警方透過大數據分析提領熱點，加強重點區域巡守，因此立即展開跟監蒐證。警方發現，周男短時間內頻繁往返多處ATM提領現金，確認其涉嫌擔任車手後，趁其犯案時機成熟，當場依現行犯逮捕，成功攔阻詐騙集團取得贓款。警方調查，該詐騙集團專門鎖定臉書交易社團，假冒買家或賣家，並以「無法完成實名認證」為由，要求被害人與假客服開啟視訊通話。被害人在操作網路銀行過程中，遭誘導設定無卡提款及轉帳功能，最終遭盜領存款。其中，一名年僅19歲的葉姓大學生，原本只是在網路販售價值約100元的隱藏版公仔娃娃，卻遭詐團一步步誘騙，最後損失超過20萬元，代價十分慘重。警方指出，周男是透過臉書徵才廣告加入詐騙集團，對方以「無須交通工具也能兼差」、「工作輕鬆、收入優渥」等話術吸引求職者，實際上則是招募車手負責提領被害人遭騙款項。值得一提的是，周男落網時背著印有日本人氣動漫《鬼滅之刃》角色圖案的背包，鮮明造型與其年齡形成強烈對比，讓執勤員警印象深刻，也成為迅速鎖定身分的重要線索。警方當場查扣尚未交付詐團的新臺幣2萬8千元贓款，以及一支與集團聯繫使用的手機，全案經偵辦後，已由臺中地檢署依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌提起公訴。臺中市刑大大隊長表示，民眾進行網路購物或販售商品時，若對方以「實名認證」、「驗證帳戶」或要求開啟視訊通話、操作ATM及網路銀行等理由，極可能是詐騙手法，應立即停止操作，並撥打165反詐騙專線查證，以免落入陷阱。