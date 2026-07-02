我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盛宇（左）表演被說太無聊，在現場直接開嗆。（圖／愛奇藝國際站提供）

綜藝節目《說唱巔峰對決2026》於愛奇藝國際版獨家開播，適逢節目十週年，本季集結艾熱、ICE楊長青、功夫胖、盛宇、Rapeter吳嘉軒、那奇沃夫、BrAnTB白景屹、彈殼、SHarK、Top Barry等人氣選手回歸。首播第一集就引來衝突場面，盛宇演出後，樂評人梁源直接嗆，「AI寫的詞不比這差。」火藥味十足。首播最讓人緊張的衝突場面，來自說唱歌手盛宇與節目特邀「說唱好友」、樂評人梁源之間的正面開火。盛宇演出歌曲《人選天選論》後，梁源毫不留情，直言舞台表現「有點無聊」、「很普通」，更語出驚人拋出「AI寫的詞不比這差」，一句話讓現場氣氛瞬間降至冰點。面對犀利的評語，盛宇完全不買單，當場強硬回擊「中文說唱史上前三的Diss我有兩首，這就是水平」，更直指對方「沒有看懂，妄自揣測」，多次要對方仔細看歌詞，言語間毫不留情面。雙方你一言我一語、針鋒相對，現場氣氛一觸即發，連嚴浩翔與謝帝多次出面發話才壓住場面，首播第一集就上演全季最火爆的對峙戲碼。新生代選手也是去年《新說唱2025》的年度季軍TopBarry，第一個上場便直接點名要PK節目三冠王艾熱。面對挑戰，艾熱幽默回應：「反正我在家也是陪娃娃玩，在這也可以陪娃娃玩。」連嚴浩翔都忍不住疑惑：「他咋想的？」TopBarry則坦言，輸贏不重要，但不能慫；艾熱也大方表示：「跟一個很欣賞的人一起玩一下，是一件有趣的事情。」艾熱帶來《我聽聞過你看得見的一切》，全程捨棄炫技Flow，將舞台聚光燈完整留給他親身探訪過的新疆「喂喂喂」盲人足球隊，呼應近期足球熱潮，引發不少觀眾共鳴與討論，最終也以高票勝出。然而樂評人梁源卻評價作品「都是奇數拍，不好傳播」，引來不少Rapper替艾熱抱不平。正如嚴浩翔所說，這不是高下之分，而是說唱在不同階段承擔不同的使命。《說唱巔峰對決2026》已於6月27日起在愛奇藝國際版及iQ.com獨家播出。