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認無法虧損太多 暗示PS6恐漲價

▲AI浪潮導致記憶體瘋漲，連帶讓遊戲主機、電腦等消費產品價格也跟著漲。（示意圖╱取自Pixabay）

上市時間將延後 價格有機會破3萬

AI浪潮導致近年記憶體、SSD等價格水漲船高，不僅任天堂Switch 2宣布於9月1日起漲價1500元，來到1萬5880元，傳出Sony下一代家用主機PS6成本已經暴漲到約新台幣3萬元，Sony高層也表示，不打算用重大虧損的方式販賣主機，PS6漲價似乎已經勢在必行。Sony原本在主機上的定價策略，希望是以虧錢賣，吸引玩家更加入PlayStation平台，但根據外媒報導，Sony在最近一次會議中坦言，不可能吸收所有上漲的成本，他們目前也有在日本以外的地方漲價，看起來沒有用戶也沒有因為漲價而降低需求，暗示下一代主機PS6主機定價可能又會上漲。至於要漲多少才能讓玩家接受，又能不讓公司虧損太多，還需要討論。由於AI浪潮，導致全球記憶體、SSD瘋漲，有爆料指出，PS6的主機生產成本已經暴漲到960美元（約新台幣3萬元），加上Sony在會議上的說法，PS6漲價似乎已經是必然的事情。Sony執行長十時裕樹表示，雖然現在還不知道PS6上市時間，以及定價，但是明年記憶體價格應該會因缺貨，價格仍會維持在高檔，目前他們還在思考要怎麼做。有分析師預估，PS6可能會延到2028年才會發售，價格可能突破1000美元（約新台幣3.2萬元），代表玩家們想要入手新世代主機，要準備更多預算了。