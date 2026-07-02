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三星官方影片暗示「形狀改了」

▲三星預告片打出「一抹，新型態」字樣，畫面中也可見類似數字8的視覺設計，被視為呼應新一代Galaxy Z Fold8摺疊手機。（圖／翻攝三星IG）

Galaxy Z Fold 8傳改寬版

三星新一代摺疊機即將登場，官方提早釋出預熱影片，在官方Instagram有多支短片，畫面中披薩、巧克力、拼圖、椪糖等陸續變形，最後都呈現類似摺疊手機的輪廓與比例，且還有剪一刀的影片，外媒解讀，暗示三星摺疊手機可能迎來全新設計語言，手機比例可能會縮短。三星預告影片，透過日常物件變形來強調新機輪廓，影片有披薩、巧克力、拼圖、椪糖等，最後都被轉化成類似摺疊手機的比例，外界認為是在暗示下一代Galaxy Z Fold、Galaxy Z Flip將有新的外型變化。外媒《Stuff》指出，三星多支預告片不斷出現畫面中物件被裁切、變寬、重組的視覺效果，明顯把焦點放在「新形狀」與「新比例」上，被解讀為Galaxy Z Fold 8可能會一改過去高窄或是書本式設計。目前三星尚未正式公布新機名稱與規格，不過外界普遍預期，三星將在7月舉行Galaxy Unpacked發表會，主角會是新一代摺疊手機，可能包含Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8，以及一款全新寬版Fold機型。《The Verge》報導指出，近期外流圖片顯示，三星可能準備推出一款寬版摺疊手機，展開後比例更接近護照或小型平板，與過去Galaxy Z Fold系列偏高、偏窄的書本式外型明顯不同。Galaxy Z Fold系列過去手機展開就能變平板，不少使用者曾反映，外螢幕比例較窄，打字、瀏覽網頁或使用部分App時，體驗仍與一般直立手機不同。若Galaxy Z Fold8真的改採更寬版比例，推測三星可能是想讓闔上時更接近一般手機，展開後更接近平板，提升日常操作與多工使用的實用性。