今（2）日終於來到星期四，再上一天班就是週末囉，占卜師「道境塔羅」分析12生肖今日的工作運勢，屬龍的人今天有機會迎來新的工作機會，合作案或是財物都有收穫，屬羊的一路累積的努力即將看見成果，屬雞的運勢不差，但容易出現小失誤，放輕鬆相信自己的能力吧。
鼠：今天適合建立合作關係或做出重要選擇，人際互動將成為推動工作的關鍵。建議多與他人交流、善用團隊力量，會比單打獨鬥更容易成功。
牛：事情雖有進展，但可能因細節或心態影響，讓你覺得成果不如預期。建議保持耐心，不要因一時的不順就否定自己的努力。
虎：容易因過去的挫折或遺憾影響情緒，導致專注力下降。建議放下已經無法改變的事情，把目光放在眼前仍可掌握的機會。
兔：工作壓力較大，容易覺得被限制或找不到突破口。建議別先否定自己，多換個角度思考，你會發現事情沒有想像中困難。
龍：今天有機會迎來新的工作機會、合作案或財務收穫，是適合積極行動的一天。建議勇敢把握眼前機會，踏出第一步就有望看見成果。
蛇：容易因期待過高而感到失落，即使事情進展不錯，仍可能覺得少了些什麼。建議學會知足，珍惜已經擁有的成果，別讓情緒影響判斷。
馬：溝通容易帶有情緒，或因過於主觀而與他人產生摩擦。建議說話前多思考幾秒，以理性代替情緒，合作會更加順利。
羊：一路累積的努力即將看見成果，但最後階段仍需要堅持。建議不要因疲憊而鬆懈，再多一點耐心，就能順利完成目標。
猴：團隊合作容易出現分工不均或溝通落差，影響整體效率。建議把責任與流程先確認清楚，避免各做各的造成重工。
雞：整體運勢不差，但容易因小失誤或過高期待而忽略真正的成果。建議放輕鬆，相信自己的能力，別因一點小挫折影響整體表現。
狗：今天容易因言語或態度過於強硬，引發不必要的誤會。建議多傾聽他人的想法，以柔和的方式溝通，更容易達成共識。
豬：做事容易太急或衝動，臨時決定可能增加後續變數。建議先做好規劃再行動，放慢腳步反而能提高成功率。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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牛：事情雖有進展，但可能因細節或心態影響，讓你覺得成果不如預期。建議保持耐心，不要因一時的不順就否定自己的努力。
虎：容易因過去的挫折或遺憾影響情緒，導致專注力下降。建議放下已經無法改變的事情，把目光放在眼前仍可掌握的機會。
兔：工作壓力較大，容易覺得被限制或找不到突破口。建議別先否定自己，多換個角度思考，你會發現事情沒有想像中困難。
龍：今天有機會迎來新的工作機會、合作案或財務收穫，是適合積極行動的一天。建議勇敢把握眼前機會，踏出第一步就有望看見成果。
蛇：容易因期待過高而感到失落，即使事情進展不錯，仍可能覺得少了些什麼。建議學會知足，珍惜已經擁有的成果，別讓情緒影響判斷。
馬：溝通容易帶有情緒，或因過於主觀而與他人產生摩擦。建議說話前多思考幾秒，以理性代替情緒，合作會更加順利。
羊：一路累積的努力即將看見成果，但最後階段仍需要堅持。建議不要因疲憊而鬆懈，再多一點耐心，就能順利完成目標。
猴：團隊合作容易出現分工不均或溝通落差，影響整體效率。建議把責任與流程先確認清楚，避免各做各的造成重工。
雞：整體運勢不差，但容易因小失誤或過高期待而忽略真正的成果。建議放輕鬆，相信自己的能力，別因一點小挫折影響整體表現。
狗：今天容易因言語或態度過於強硬，引發不必要的誤會。建議多傾聽他人的想法，以柔和的方式溝通，更容易達成共識。
豬：做事容易太急或衝動，臨時決定可能增加後續變數。建議先做好規劃再行動，放慢腳步反而能提高成功率。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。