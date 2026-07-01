我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣許多藝人的化妝師和大陸影視造型師首度同場合作，彼此觀摩技術。（圖／翻攝畫面）

「金茶花獎」微短劇大賽日前登場，活動精心設計三大亮點，包含台青挑戰 72 小時極限拍攝 、妝造團隊跨海交流及專家指導AI新平台，吸引不少台灣影視青年投入，社群短影音也掀起熱潮。此次活動台灣青年團隊完成「72 小時內拍完 5 集微短劇，每集 1 分鐘」的創新挑戰。這種高壓創作考驗專業度與團隊默契，也讓台青在橫店影視基地留下突破性的示範紀錄，展現跨域合作的可能。亮點二為妝造團隊跨海交流，台灣許多藝人的化妝師和大陸影視造型師藉此活動首度同場合作，彼此觀摩技術。更親身體驗古裝劇個歷史朝代的傳統妝容，從文化底蘊到流行美學都有新的收穫，讓兩岸在妝造藝術上有更深切的互動。此外，活動由大陸微短劇導師親自傳授劇本創作技巧，並結合 AI 科技，提供低成本的創作管道，增加台灣青年學習機會及進入產業的新途徑。此次由浙江金華橫店端出的互動亮點，也讓原本不大理解微短劇拍攝手法的青年及處於萌芽階段的台灣微短劇市場，開啟了發展的方向。