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PlayStation 未來沒有實體光碟！關鍵原因曝光

▲自 2028 年 1 月起，所有在 PlayStation 主機上發售的新遊戲將停止生產實體光碟。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

GTA 6 也沒有實體光碟！遊戲界正式改朝換代

▲今年最受期待的 3A 大作遊戲《俠盜獵車手 6》（GTA 6）開放預購時，就已經確定其實體版遊戲包裝中將不包含實體光碟。（圖／Rockstar Games）

實體光碟時代結束了！索尼互動娛樂（SIE）今（1）日透過 PlayStation 部落格正式宣布，將從 2028 年 1 月起，停止生產所有於 PlayStation 主機平台推出之新作遊戲實體光碟，消息曝光也讓大批玩家感到無奈。索尼互動娛樂表示，隨著消費者偏好和整個娛樂產業的趨勢不斷從實體光碟轉向數位版，自 2028 年 1 月起，所有在 PlayStation 主機上發售的新遊戲將停止生產實體光碟。此後，新遊戲將僅以數位版形式在 PlayStation Store 和零售商處發售。但 PlayStation 也強調，此調整不會影響在 2028 年 1 月之前已發售或即將發售的實體光碟版遊戲。索尼互動娛樂表示，順應消費趨勢是自然而然的選擇，因為消費者對數位媒體的偏好已遠遠超過實體光碟。索尼指出，這一轉變將使他們能夠更好地契合大多數玩家如今獲取和遊玩遊戲的方式。官方也承諾，未來將持續優先投入資源，推動玩家獲取遊戲方式的創新，並提供更多購買新遊戲的選擇，無論是零售商還是 PlayStation Store。SIE 始終致力於為玩家帶來世界級的遊戲體驗，並感謝大家一直以來的支持。事實上，今年最受期待的 3A 大作遊戲《俠盜獵車手 6》（GTA 6）開放預購時，就已經確定其實體版遊戲包裝中將不包含實體光碟，僅提供數位下載代碼，當時就已經讓大批玩家感到震撼。時至今日仍有不少玩家喜愛收集實體遊戲片，也不喜歡被數位版遊戲容易喪失實質「擁有權」的感受所束縛。但如今隨著 GTA 6 以及 PlayStation 新政策出台，未來實體遊戲片光碟的推出可以說是只會越來越罕見。全球玩家也紛紛在PlayStation社群下方失望留言，「那麼也別再以實體遊戲相同的價格販售數位遊戲了。你完全移除了印刷、包裝和運輸的成本」、「數位版遊戲也沒有比較便宜」、「我們的下一代甚至不會知道擁有實體光碟的感覺」、「玩家覺得被背叛了」、「這是一個非常糟糕的決定」。