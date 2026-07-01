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根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）與ESPN報導，33歲的自由球員後衛諾曼鮑威爾（Norman Powell）已與芝加哥公牛隊達成協議，雙方將簽下一份2年4500萬美元的合約。熱火在交易來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）後，陣容還不完整，後續如何補強，外界都在矚目。鮑威爾上賽季效力於邁阿密熱火隊，在58場例行賽中，場均上陣29.6分鐘，繳出21.7分、3.5籃板與2.5助攻的優異成績，投籃三圍（整體命中率/三分命中率/罰球命中率）達到47%、38%與83%，這讓他生涯首度入選東區全明星陣容。在此前一個賽季，鮑威爾在洛杉磯快艇隊擔綱得分後衛時，同樣有場均21.8分的強大火力輸出，並曾在2025年季後賽首輪將丹佛金塊隊逼入搶七大戰，被認為是當年全明星賽的最大遺珠之一。儘管表現出色，鮑威爾上季在全明星賽後遭遇腹股溝傷勢，導致熱火隊進攻陷入掙扎，最終未能挺進季後賽。他當時未能完全康復，僅在對陣夏洛特黃蜂隊的附加賽中帶傷替補上陣19分鐘，未能幫助球隊獲勝。熱火原本希望能留住這位在2021年簽下5年9000萬美元合約的得分好手。然而，在球隊同意從密爾瓦基公鹿隊交易來字母哥，並與巴姆阿德巴約（Bam Adebayo）共組爭冠核心後，熱火的薪資空間被第一層硬工資帽（約2.09億美元）徹底鎖死。這使得球隊僅剩1800萬美元的空間來填補陣容，無力負擔鮑威爾的新合約，最終只能放行這位全明星後衛轉戰芝加哥。