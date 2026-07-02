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▲A-Lin和製作團隊開會時，突然用雙手摀著臉大嘆「是想哭耶」。（圖／翻攝自A-Lin官方專屬頻道YouTube）

「天生歌姬」A-Lin日前跨界主持第37屆金曲獎，鬆弛又大氣的表現備受讚賞，不僅電視頻道拿下平均3.37的高收視率，全球線上觀看人數更高達1670萬人次，不過亮麗的成績背後是艱苦的準備，曝光的幕後花絮中，A-Lin和團隊開會時，一度情緒低落的雙手摀臉喊著「想哭耶」，所扛的壓力之大是外界難以想像。昨（1）日晚間，A-Lin在YouTube頻道釋出金曲獎幕後花絮影片，其中一段是她和典禮製作人陳鎮川等工作人員開會，只見A-Lin前一個畫面還仰頭哈哈大笑，下一個畫面突然用雙手摀著臉，語重心長地講出「是想哭耶」，讓一旁的同事憂心地詢問：「壓力太大是不是？」此外，還有A-Lin在電梯裡雙手抱胸、低頭沉思的畫面，不難看出要在舞台光芒萬丈，舞台下所需付出的努力有多少。網友紛紛留言給予A-Lin肯定：「怎樣？不能繼續主持喔」、「我第一次把頒獎禮看完...因為主持人是A-Lin」、「明年金曲獎竹尺人再來」、「真的很強，扛下來了」、「妳超厲害的，辛苦了」、「今年被朱尺人搞得像是葛萊美，像話嗎？懲罰妳，明年繼續」、「帶給大家歡笑的背後其實很努力在準備，謝謝給我們好好看的金曲獎！」雖然首次扛下三金主持重任後，A-Lin在台上笑喊「主持人好累喔！我要去吃肉了」，但受訪時對於未來的主持工作，她態度相當開放，稱未來不論是繼續接下大型典禮或是企業尾牙，主要還是要看時間與檔期安排。