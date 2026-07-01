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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，38歲的自由球員後衛麥克康利（Mike Conley）已與波士頓塞爾提克隊（Boston Celtics）達成一份1年合約協議。這份合約讓他成為繼賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、詹姆斯（LeBron James）與布萊恩（Kobe Bryant）等少數傳奇球星之後，NBA歷史上第14位達成生涯第20個賽季的球員。在與經紀團隊仔細評估多份報價後，康利於周三上午正式通知塞爾提克高層這項決定。剛結束生涯第19個賽季的康利，是2007年選秀梯隊中僅存的4位現役球員之一（其餘3位為杜蘭特（Kevin Durant）、霍福德（Al Horford）與格林（Jeff Green））。在結束與明尼蘇達灰狼隊（Minnesota Timberwolves）長達三年半的合作後，他將為綠衫軍效力。上賽季在灰狼隊，康利轉任替補角色，出賽54場，在場均18.4分鐘的上場時間內繳出生涯新低的4.5分與2.9助攻。儘管數據下滑，他依然是休息室裡備受倚重的領袖，也是季後賽中的「緊急救援」安定力量。回顧上個賽季，灰狼在交易截止日為了避稅，曾將康利的剩餘薪資交易至芝加哥公牛隊（Chicago Bulls），隨後公牛又將他與懷特（Coby White）打包交易至夏洛特黃蜂隊（Charlotte Hornets）。黃蜂最終將他釋出，讓康利得以在賽季剩餘時間重新與灰狼簽約。在季後賽初期，康利原本跌出輪替陣容，但隨著迪文森佐（Donte DiVincenzo）與愛德華茲（Anthony Edwards）受傷，他臨危受命重返先發。他一共先發了5場比賽，甚至在對陣聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）的系列賽首戰中，繳出12分、6助攻的關鍵表現，幫助球隊在客場取勝。康利的職業生涯始於2007年，當時曼菲斯灰熊隊（Memphis Grizzlies）以首輪第4順位將他選中。他在灰熊度過了前12個賽季，並以強悍的防守表現著稱。2013-14賽季是他生涯的亮點之一，當年他場均貢獻17.2分與6.0助攻，並獲得了1張例行賽MVP選票。2019年休賽季，他被交易至猶他爵士隊（Utah Jazz），並在2020-21賽季首度入選全明星賽。在爵士效力三年半後，他才被交易至灰狼。如今加盟塞爾提克，這位老將將繼續延續他的傳奇生涯。