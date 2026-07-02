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7月2日「我忘記了日」超逗趣！由來曝光：金魚腦今天快道歉

每當有人問她「這個節日是何時創立的？」她竟然也忘記自己確切是在哪一年設立。

▲你有沒有經常忘東忘西？今（2）日為「我忘記了日」，看看圖中的事件你被講中幾項。（圖/NOWNEWS社群中心）

忘記太多事情恐怕是「失智症」！台灣已經有35萬失智人口

失智症盛行率調查結果為7.99%。

目前推估113年65歲以上失智症人口數約35萬人；120年將逾47萬人；130年65歲以上失智症人口數近68萬人

▲衛福部調查統計，全國22縣市、65歲以上的老年人口，失智症盛行率調查結果為7.99%，約有35萬失智人口，到了2031年恐怕增加到68萬人。（示意圖／翻攝自pexels）

出現10大症狀可能是失智症前兆！家中有長者先測驗及早發現更好

如果發現身邊長輩或親友出現以下十大初期警訊，應該要盡快就醫檢查：

▲失智症並不是正常的腦部老化，如果發現身邊長輩或親友出現以上十大初期警訊，應該要盡快就醫檢查。(圖/NOWNEWS社群中心）

今（2）日你知道是「我忘記了日」嗎？該節日是由美國一位名為蓋伊·安德森（Gaye Anderson） 所發起的，她自己就常常忘東忘西，因此創立了這個特別的節日。不過「忘記」這看似只是生活常見的事情，卻也延伸出「失智人口」增加的問題，根據衛生福利部最新公布數據，台灣目前65歲長者失智就有35萬人，隨著台灣邁進高齡化社會，到了2031年失智人口將衝到近68萬人，如果家中有年長者，也不妨可以用10大症狀檢測，是否有失智症前兆哦！這個「我忘記了日」是由來自美國印第安納州德莫特（DeMotte）、一位名為蓋伊·安德森的女士所發起，她自己本身就是非常出名的「金魚腦」，經常忘記各種重要的日子，像是女兒生日、親友聚會時間、結婚紀念日等，為了要彌補這些健忘所錯過的時刻，她創立了這個節日。但搞笑的是，這個節日的核心意義，不是鼓勵大家忘東忘西，而是希望給我們超載的大腦有一塊「免死金牌」以及「補救的台階」，，趁機請對方吃頓飯、送個小禮物，用最真誠的方式來彌補過失。然而適當的忘記能夠理解，但過多的忘記恐怕是已經被失智症給纏身，因應高齡化社會到來，衛生福利部進行「全國社區失智症流行病學調查」，結果發現，全國22縣市、65歲以上的老年人口，衛福部提到，，顯示未來社區長者失智症人口數推估結果，有逐年攀升趨勢。面對未來增加的失智照護人口，衛福部表示，將持續精進失智照護資源之運用，發展更多元化的失智症防治照護對策，以及加強宣導失智症相關識能等，使失智症及早確診以獲得適時照護與支持。根據衛福部國民健康署表示，失智症並不是正常的腦部老化，一、記憶力減退影響到生活： 忘記近期發生的事、重要的約定，且同樣的事情會重複詢問或不斷要求協助。二、計畫事情或解決問題有困難： 無法按步驟處理複雜事務（如依照食譜做菜、控管每個月的帳單）。三、無法勝任原本熟悉的事務： 無法處理熟悉的日常工作，或忘記原本拿手的技能（如算數或開車路線）。四、對時間和地點感到混淆： 常搞不清日期、季節或白天晚上，甚至在自家附近迷路而找不到回家的路。五、理解視覺影像和空間關係有困難： 閱讀困難、無法分辨顏色、距離，或產生誤認鏡中自己等空間辨識障礙。六、言語表達或書寫出現困難： 說話時突然中斷、找不到適當的詞彙，或詞不達意、寫作出現困難。七、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力： 會將物品放在不合邏輯的位置（如手錶放在冰箱裡），且無法循原路找回。八、判斷力變差或減弱： 出現不合常理的決定，例如穿著不符季節的衣物、過馬路不看紅綠燈，或金錢處理觀念偏差。九、從職場或社交生活中退縮： 放棄原本喜愛的嗜好、社交活動，或變得被動、不想參與任何事物。十、情緒和個性的改變： 變得多疑、焦慮、憂鬱、易怒，或個性與原本大相逕庭。