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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，今年隨紐約尼克隊奪得總冠軍的自由球員中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）已與波士頓塞爾提克隊達成協議，簽下一份3年4740萬美元的合約。據悉該合約第3年包含球員選項，讓羅賓森有機會在滿31歲前再次進入自由市場。這位在2018年選秀會次輪第36順位被選中的球員，是尼克冠軍陣容中效力最久的元老。在紐約的8年時光裡，他從一塊未經雕琢的璞玉，成長為聯盟頂尖的進攻籃板手與護框大將。本賽季例行賽羅賓森出戰60場，場均上場19.6分鐘，貢獻5.7分、8.8籃板與1.2阻攻，投籃命中率高達72.3%，罰球命中率則為40.8%。在季後賽的18場比賽中，他場均上陣13.9分鐘，交出4.8分與5.5籃板的成績，投籃命中率67.3%，是尼克奪冠不可或缺的替補拼圖。在唐斯（Karl-Anthony Towns）佔據先發中鋒位置的情況下，羅賓森依然是尼克最重要的角色球員之一。他能彌補防守端的漏洞、主宰進攻籃板，完美填補了尼克替補陣容的身體對抗性。如今他帶著冠軍經驗轉戰東區世仇塞爾提克，正好補足了波士頓亟需的禁區身材與防守韌性，且不佔用進攻球權，預期將成為綠衫軍輪替陣容中的重要武器。羅賓森的離隊對尼克而言是個沉重的打擊，在失去胡克波爾蒂（Ariel Hukporti）加盟費城76人隊後，唐斯身後的中鋒深度瞬間變得十分薄弱。儘管球隊不願花費先發級別的薪水來支付替補中鋒的考量可以理解，但要在自由市場或透過交易找到能完美替代羅賓森頂級籃板與阻攻能力的球員絕非易事。填補禁區空缺，將成為尼克制服組接下來的首要任務。