中共中央政治局委員、外交部長王毅，週二（6月30日）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，內容主要關乎美中未來合作，但再次提到台灣議題。
根據中國外交部官網1日深夜公告，王毅在通話中表示，今年5月，中國國家主席習近平與美國總統川普，在北京達成構建美中建設性戰略穩定關係等一系列重要共識，為未來3年乃至更長時間的美中關係，做出戰略指引及明確發展方向。而構建建設性戰略穩定關係，乃是兩國民心所向、國際社會所盼，也是美中根本利益之所繫，呼籲雙方應排除干擾，克服障礙，沿著這一正確方向堅定走下去。
王毅指出，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識，轉化為具體的政策、切實的舉措，強調構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，而需要付諸行動，相向而行，久久為功，為此，雙方要拉長合作清單，打造更多積極議程，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。
王毅特別提到，台灣問題「牽一髮動全身」，希望美方務必「慎之又慎」，對待涉台事務。
中國共產黨成立105週年大會，習近平也提台灣
在中國外交部公布此次美中外長通話內容的同一天，慶祝中國共產黨成立105週年的大會，也於北京人民大會堂隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自向「七一勳章」獲得者頒授勳章，並發表重要講話。
值得注意的是，在此次講話中，習近平再次針對台灣問題發表強硬立場，明確指出「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是我們黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望」，強調將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，並點名「堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉」，誓言「堅定推進祖國統一大業」。
這是習近平在香港回歸中國29週年的敏感時間點、於重大黨慶場合，再度公開強調對台立場，並將「打擊台獨」與「反對外部干涉」一起點名，被外界解讀為同時向台灣、美國發出警告信號。
此外，針對香港、澳門部分，習近平則表示，促進港澳長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求，將堅定不移貫徹「一國兩制」、落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持港澳更好融入國家發展大局。
中國《民族團結進步促進法》也是7/1正式實施
中國《民族團結進步促進法》昨（1）日起施行，明定組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或宗教極端活動，構成犯罪者，依法追究刑事責任。
對此，身兼民進黨主席的總統賴清德在中執會上表示，這不僅引發國際上的高度憂慮，也對包括台灣在內的國際社會帶來「跨境鎮壓」與「寒蟬效應」，強調絕不會接受、更不會坐視中共把紅色恐怖與統戰滲透的黑手，伸進台灣社會。
陸委會副主委梁文傑也提醒，中國這部法律使用許多模糊且不確定的法律概念，對於國人赴大陸，短期旅遊可能還好，但是如果長期要在那邊工作、居住，就要比較謹慎。
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王毅指出，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識，轉化為具體的政策、切實的舉措，強調構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，而需要付諸行動，相向而行，久久為功，為此，雙方要拉長合作清單，打造更多積極議程，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。
王毅特別提到，台灣問題「牽一髮動全身」，希望美方務必「慎之又慎」，對待涉台事務。
中國共產黨成立105週年大會，習近平也提台灣
在中國外交部公布此次美中外長通話內容的同一天，慶祝中國共產黨成立105週年的大會，也於北京人民大會堂隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自向「七一勳章」獲得者頒授勳章，並發表重要講話。
值得注意的是，在此次講話中，習近平再次針對台灣問題發表強硬立場，明確指出「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是我們黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望」，強調將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，並點名「堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉」，誓言「堅定推進祖國統一大業」。
這是習近平在香港回歸中國29週年的敏感時間點、於重大黨慶場合，再度公開強調對台立場，並將「打擊台獨」與「反對外部干涉」一起點名，被外界解讀為同時向台灣、美國發出警告信號。
此外，針對香港、澳門部分，習近平則表示，促進港澳長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求，將堅定不移貫徹「一國兩制」、落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持港澳更好融入國家發展大局。
中國《民族團結進步促進法》也是7/1正式實施
中國《民族團結進步促進法》昨（1）日起施行，明定組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或宗教極端活動，構成犯罪者，依法追究刑事責任。
對此，身兼民進黨主席的總統賴清德在中執會上表示，這不僅引發國際上的高度憂慮，也對包括台灣在內的國際社會帶來「跨境鎮壓」與「寒蟬效應」，強調絕不會接受、更不會坐視中共把紅色恐怖與統戰滲透的黑手，伸進台灣社會。
陸委會副主委梁文傑也提醒，中國這部法律使用許多模糊且不確定的法律概念，對於國人赴大陸，短期旅遊可能還好，但是如果長期要在那邊工作、居住，就要比較謹慎。