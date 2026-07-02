我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喬治（Paul George）在76人留下了場均16.7分、5.3籃板、4.0助攻的數據。（圖／美聯社／達志影像）

⭐️塞爾提克76人交易細節⭐️

塞爾提克獲得：喬治（Paul George）、2028年首輪籤、2031年不受保護的首輪籤、2028年和2030年的兩個次輪籤。

76人獲得：布朗（Jaylen Brown）

根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，波士頓塞爾提克與費城76人達成了一筆重磅交易。綠衫軍決定將2024年總冠軍賽最有價值球員（FMVP）、5度入選明星賽的當家超級巨星布朗（Jaylen Brown）送往費城；而76人則送出明星前鋒喬治（Paul George），並大手筆送出兩個首輪籤與兩個次輪籤。這筆大交易的詳細籌碼隨之曝光。費城76人為了得到現年29歲、正值巔峰期的布朗，除了奉上喬治之外，還送出了2028年首輪籤、2031年不受保護的首輪籤，以及2028年和2030年的兩個次輪籤。現年29歲的布朗自2016年以探花之姿被塞爾提克選中後，生涯出賽674場，平均繳出20.0分、5.5籃板。上賽季他在塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣下更進化為完全體，出賽71場，場均狂飆28.7分、6.9籃板、5.1助攻，外帶34.7%的三分球命中率。據多家美媒先前報導指出，綠衫軍高層近幾週極度渴望對陣容進行大改組，儘管布朗從未主動向總裁史蒂文斯（Brad Stevens）提出交易請求，塞爾提克仍主動將他擺上貨架。原本波士頓堅持索要「4張首輪籤」的高昂報價讓許多競爭球隊望而卻步，最終76人成功以「喬治＋4張選秀籤」的折衷方案，為當家中鋒安比德（Joel Embiid）找來最強大的側翼搭檔。相較之下，喬治在費城的兩年時光只能以「令人失望」來形容。自2024年高調宣布加盟76人以來，這位明星前鋒便深陷傷病泥淖，兩年下來的出賽率甚至不到50%。除了頻繁傷退，喬治在剛結束的2025-2026賽季更遭遇了長達25場的禁賽處分，讓費城三巨頭的合體計畫徹底失敗。他在76人留下了場均16.7分、5.3籃板、4.0助攻的數據。不過，綠衫軍顯然看重喬治豐富的季後賽經驗與神射手特質，期盼這位老將在轉戰波士頓後能夠重拾全明星身手，與塔圖姆（Jayson Tatum）重新建立東區新雙槍。