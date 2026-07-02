美國軍方1日證實，1架部署於中東地區的美軍MH-60S「海鷹」（Seahawk）直升機，在阿拉伯海執行任務期間，因故緊急迫降海面，1名士兵失蹤、另有3人受傷，傷勢穩定。美軍強調，目前沒有跡象顯示這起事件與敵對行動有關，具體原因仍在調查。
根據《路透社》報導，美國第五艦隊（U.S. Navy Fifth Fleet）發布聲明，指事故發生後，部署在當地的海軍艦艇與航空兵力，已立即展開搜救行動，持續搜尋失蹤的機組人員。
據了解，這架直升機隸屬於航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush），這起事故發生之際，美軍仍持續在中東維持高度戒備，因為儘管美伊目前處於停火狀態，但區域內仍不時爆發零星衝突。
分析認為，直升機在海上迫降，本身就具有高度風險，即使是經驗豐富的飛行員，也可能因為機體重心較高，在沉入海中時發生翻覆，增加逃生與救援難度。
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據了解，這架直升機隸屬於航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush），這起事故發生之際，美軍仍持續在中東維持高度戒備，因為儘管美伊目前處於停火狀態，但區域內仍不時爆發零星衝突。
分析認為，直升機在海上迫降，本身就具有高度風險，即使是經驗豐富的飛行員，也可能因為機體重心較高，在沉入海中時發生翻覆，增加逃生與救援難度。
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