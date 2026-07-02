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▲中國網紅Yapie程序員哥曾因炒股慘賠，靠AI寫歌短短2個月賺81萬元。（圖／翻攝自微博）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（2）日的娛樂新聞搶先看，BLACKPINK成員Lisa傳出已與「LV三公子」弗雷德里克阿爾諾分手的消息，而近日她不甩輿論於IG曬出辣照，性感美背全都露；中國網紅Yapie程序員哥（本名楊平）曾因炒股慘賠130萬元人民幣（約台幣600萬元），但之後竟靠AI寫歌，在短短2個月就賺進18萬元人民幣（約台幣81萬元）；網紅林進為業配拍私密除毛片，大尺度遭網友砲轟，他親出面道歉。韓國女團BLACKPINK成員Lisa近日狂被傳已與「LV三公子」弗雷德里克阿爾諾分手，她也在日前受訪時，坦承自己常常是在感情中心碎的一方，更是讓外界猜測不斷。而30日，她不甩謠言於IG大曬性感美照，穿著一件黑色禮服，大方露出整個側腰與大片美背，狂吸378萬人按讚朝聖。中國程式設計師兼網紅Yapie程序員哥（本名楊平），曾因炒股慘賠130萬元人民幣（約台幣600萬元），而他近日接受採訪，竟透露靠AI寫歌在短短2個月就賺進81萬元台幣，他也親自示範用AI寫歌的教學過程，直接在微博瘋傳。網紅林進近日在社群分享一段私密處除毛的業配影片，但因尺度太大，也沒放防劇透的標語，而遭到大批網友傻眼砲轟。對此，他也親回應網友留言道歉：「因為很多人問私密處可不可以，所以想說直接拍攝，抱歉，讓你的眼睛不舒服了。」