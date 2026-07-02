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雙颱風今將生成！「大而強」最新路徑逼近台灣

▲歐洲系集模式模擬圖顯示，5天之後持續向西北 西、逼近台灣東側海面，路徑的不確定性逐漸擴大。（圖／擷自weathernerds）

▲吳德榮指出，南海的熱帶低壓今亦將發展為輕颱，向海南、廣東一帶前進，但對台無威脅。（圖／中央氣象署）

今高溫飆38度！下週天氣恐因颱風變天

▲台灣本周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

關島東方與南海的熱帶性低氣壓預估將於今（2）日成颱，根據氣象專家吳德榮表示，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，根據最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，關島東方的熱帶低壓今將發展成輕颱，並將快速增強為「強烈」，向西北西前進，並於第5天（7日2時）行至琉球東南方遠海。吳德榮進一步分析，5天之後，強颱將持續向西北西前進，逼近台灣東側海面，有增強至「聖嬰年」典型「大而強之颱風」的機率，但路徑的不確定性將逐漸擴大，不同的路徑，威脅程度差異大，切勿急下定論，應持續觀察模式的調整。除了關島東方的熱帶低壓，吳德榮指出，根據中央氣象署「路徑潛勢預測圖」亦顯示，南海的熱帶低壓今亦將發展為輕颱，向海南、廣東一帶前進，但對台無威脅。至於兩大熱帶低壓誰會被命名為「巴威」？吳德榮指出，目前關島東方的熱帶低壓機率高些，但最終結果為何，還是得看日本「地區風暴氣象中心」決定。針對本周天氣部分，吳德榮指出，今日至下週三（2至8日）太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。今起熱如盛夏、全臺最高氣溫約可升至38度左右，需注意防晒、防中暑。吳德榮表示，今日各地區氣溫如下：北部23至36度、中部25至37度、南部25至38度、東部22至36度。最新模式模擬顯示，下週四至週六（9至11日）的天氣、視颱風的動向而定，尚待持續觀察。