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⭐️塞爾提克76人交易細節⭐️



塞爾提克獲得：喬治（Paul George）、2028年首輪籤、2031年不受保護的首輪籤、2028年和2030年的兩個次輪籤。

76人獲得：布朗（Jaylen Brown）







交易完成後，美國博彩公司《DraftKings》隨即調整新賽季賠率。原本僅被視為60賠1的76人，如今奪冠賠率暴升至22賠1；東區冠軍賠率也從20賠1大幅縮水至+900，分區冠軍賠率則從22賠1提升至+600，顯示市場對費城戰力明顯改觀。 反觀失去布朗的塞爾提克，奪冠賠率由原本的+700下修至10賠1，東區冠軍賠率從+260退至+360，大西洋組冠軍賠率也從+120降至+170，競爭力明顯受到影響。



反觀失去布朗的塞爾提克，奪冠賠率由原本的+700下修至10賠1，東區冠軍賠率從+260退至+360，大西洋組冠軍賠率也從+120降至+170，競爭力明顯受到影響。 綠衫軍送走FMVP 外媒直言是「災難級交易」



美國媒體《ClutchPoints》更直接給予塞爾提克「F+」的超低評價，認為這是近年最令人震驚、也最難理解的交易之一。報導指出，布朗雖然並未主動提出交易要求，卻仍遭球隊送往同區勁敵76人。尤其當頭號球星塔圖姆（Jayson Tatum）仍處於阿基里斯腱重傷復原階段時，放走球隊另一名核心更令人費解。



美國媒體《ClutchPoints》更直接給予塞爾提克「F+」的超低評價，認為這是近年最令人震驚、也最難理解的交易之一。報導指出，布朗雖然並未主動提出交易要求，卻仍遭球隊送往同區勁敵76人。尤其當頭號球星塔圖姆（Jayson Tatum）仍處於阿基里斯腱重傷復原階段時，放走球隊另一名核心更令人費解。 塔圖姆在2025年季後賽遭遇右腳阿基里斯腱斷裂，一度讓外界看衰塞爾提克前景。不過布朗挺身而出，帶領球隊維持東區前段班競爭力，直到塔圖姆季末回歸。即便今年季後賽首輪最終遭76人以4：3淘汰，布朗系列賽依舊繳出場均25.7分、5.7籃板、3.3助攻、1.1阻攻，投籃命中率45%、三分球命中率40%的全面數據。搶七大戰更轟下33分、9籃板、4助攻、3阻攻，全力拚戰到最後一刻。



塔圖姆在2025年季後賽遭遇右腳阿基里斯腱斷裂，一度讓外界看衰塞爾提克前景。不過布朗挺身而出，帶領球隊維持東區前段班競爭力，直到塔圖姆季末回歸。即便今年季後賽首輪最終遭76人以4：3淘汰，布朗系列賽依舊繳出場均25.7分、5.7籃板、3.3助攻、1.1阻攻，投籃命中率45%、三分球命中率40%的全面數據。搶七大戰更轟下33分、9籃板、4助攻、3阻攻，全力拚戰到最後一刻。 因此，《ClutchPoints》質疑，塞爾提克竟將一位仍處於生涯巔峰、且還未滿30歲的全明星球員交易給剛剛淘汰自己的分區對手，無異於削弱自己、壯大敵人。



因此，《ClutchPoints》質疑，塞爾提克竟將一位仍處於生涯巔峰、且還未滿30歲的全明星球員交易給剛剛淘汰自己的分區對手，無異於削弱自己、壯大敵人。 76人獲A+最高評價 東區冠軍版圖重新洗牌



相較之下，76人則獲得「A+」的最高評價。《ClutchPoints》認為，費城幾乎只用喬治及部分選秀權，就成功換來正值巔峰的布朗，不僅補強鋒線，更保留恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）以及新秀艾吉康比（V.J. Edgecombe）等核心陣容。



相較之下，76人則獲得「A+」的最高評價。《ClutchPoints》認為，費城幾乎只用喬治及部分選秀權，就成功換來正值巔峰的布朗，不僅補強鋒線，更保留恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）以及新秀艾吉康比（V.J. Edgecombe）等核心陣容。 近年76人最大的問題始終是恩比德的健康狀況。這位2023年年度MVP上季僅出賽38場，季後賽首輪前3戰更因傷缺陣，直到第4戰復出才率隊完成逆轉。如今布朗加盟後，不僅提升球隊攻守兩端戰力，也能在恩比德缺陣時扛起進攻重任。上季布朗共出賽71場，平均可攻下28.7分、6.9籃板、5.1助攻及1抄截，投籃命中率47.7%，展現聯盟頂級側翼的身手。



近年76人最大的問題始終是恩比德的健康狀況。這位2023年年度MVP上季僅出賽38場，季後賽首輪前3戰更因傷缺陣，直到第4戰復出才率隊完成逆轉。如今布朗加盟後，不僅提升球隊攻守兩端戰力，也能在恩比德缺陣時扛起進攻重任。上季布朗共出賽71場，平均可攻下28.7分、6.9籃板、5.1助攻及1抄截，投籃命中率47.7%，展現聯盟頂級側翼的身手。 外界普遍認為，雖然76人目前仍非總冠軍最大熱門，但隨著布朗加盟，他們已正式躋身東區最具競爭力的球隊之一，也讓原本就競爭激烈的東區局勢，再度出現重大變化。



外界普遍認為，雖然76人目前仍非總冠軍最大熱門，但隨著布朗加盟，他們已正式躋身東區最具競爭力的球隊之一，也讓原本就競爭激烈的東區局勢，再度出現重大變化。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，波士頓塞爾提克將5屆全明星前鋒布朗（Jaylen Brown）交易至費城76人，換回老將喬治（Paul George）、2枚首輪選秀權及2枚次輪選秀權。美媒立刻對這筆重磅交易作出評分，塞爾提克竟只拿到「F+」的分數，反觀76人則收下「A+」的超高評價。此外，這筆驚天交易不僅改變東區競爭版圖，也立刻反映在博彩市場，76人的奪冠賠率大幅攀升，而塞爾提克則被外界普遍看衰。