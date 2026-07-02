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▲Lisa穿超深U型設計的禮服，大露側腰線條與性感美背。（圖／翻攝自Lisa IG@lalalalisa_m）

韓國女團BLACKPINK成員Lisa近日狂傳已與「LV三公子」弗雷德里克阿爾諾分手，她也在日前受訪時，坦承自己常常是在感情中心碎的一方，更是讓外界猜測不斷。而30日，她不甩謠言於IG大曬性感美照，穿著一件黑色禮服，大方露出整個側腰與大片美背，狂吸378萬人按讚朝聖。Lisa在30日於IG分享一系列美照，寫下：「Dwelling in the Utah horizon（沉浸於猶他州的地平線）。」只見照片中，是穿著一襲黑色禮服，將頭髮挽起的Lisa，散發出滿滿的優雅氛圍。不過一往旁邊看，禮服的超深U型設計，竟讓Lisa的側腰線條全都露，就連整片美背也被看光光，性感指數爆表。而這組照片也在上傳不到兩天時間，就狂吸378萬人按讚朝聖，「這也太性感了吧，超犯規」、「好羨慕那個腰線，這種禮服真的不是誰都能撐起來的」、「Lisa真的越來越性感，身材超好」、「真的不愧是女神。」Lisa在近期狂傳與LV三公子分手的消息，消息來源是有粉絲發現，三公子自從今年4月，就沒有再按讚Lisa貼文，就連他的哥哥，也取消追蹤Lisa的IG。雖然雙方依舊沒有任何回應，但Lisa日前接受美國時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）專訪時，在問答環節透露，自己是常常在感情中心碎的一方，被外界解讀為是在間接承認情變。