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▲台積電董事長魏哲家(圖/美聯社/達志影像)

美國總統川普上任以來對台灣態度反覆不定。一方面持續核准對台軍售，一方面卻公開質疑台灣抵抗中國大陸的能力。尤其在與北京高層會面之後，他更頻繁談論兩岸議題，甚至暗示對台軍售可能被納入美中談判籌碼，讓台北方面對美方承諾的信心開始動搖。《經濟學人》6月30日的分析點出一個現象：近年來美國盟友普遍得出結論，想讓白宮認真對待自己，就得先握有能影響美方利益的實力。伊朗過去藉由控制荷莫茲海峽牽動全球能源市場的做法，被視為經典案例。文章指出，台灣圈內確實已有人私下討論，晶片產業能否成為對美談判的籌碼。過去台灣對美溝通多半強調民主陣營合作的價值，如今說法明顯轉向強調地緣戰略地位與科技供應鏈的不可取代性。除了第一島鏈的關鍵位置，台灣也不斷凸顯自己在先進晶片製造上幾乎沒有替代者，這套說法就是外界熟知的「矽盾」。不過台灣內部對矽盾能否長期發揮效果，看法並不一致。有人擔心台積電等大廠赴海外設廠、技術與人才隨之外移，長期下來反而會削弱台灣的不可取代性；但也有聲音認為，只要全球短期內仍離不開台灣晶片，這種「依賴」本身就是一種嚇阻力量，能讓各國更重視台海安全。報導引述知情人士說法，一旦中國大陸真的對台實施封鎖，台灣很快就會面臨電力吃緊的問題。晶圓製造對穩定供電高度敏感,屆時政府可能被迫優先保障醫療與民生系統用電,並在危機初期縮減甚至中止晶片出口。若情況成真,勢必衝擊全球科技產業。文章認為，這正是台灣手上足以牽動國際局勢的關鍵籌碼。若北京最終掌控台灣，衝擊的不僅是民主體制的存續，更可能讓全球最核心的先進晶片產能落入中國手中，進而重創美國在人工智慧領域的競爭優勢。川普過去多次批評台灣「搶走美國晶片生意」，某種程度上也反映出，他其實心知肚明台灣這張牌有多重要。