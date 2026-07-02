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▲俄羅斯網紅曾登上Netflix紀錄片(圖/截自CNN)

美國紐約帝國大廈27日中午爆發驚悚一幕！兩名不明人士竟成功躲過層層安檢，一路攀爬到大廈最頂端的尖塔天線處，離地面高度足足有1450英呎（約442公尺）。兩人在高空拉開一面布條後不久，就被警方逮個正著，帶回警局究辦。這起離譜的安全漏洞事件，正好發生在紐約警備最森嚴的敏感時刻。稍早尼克隊才拿下睽違53年的總冠軍，慶祝活動一度演變成失控場面；加上世界盃賽事期間紐約警力全面加強戒備，再加上流行天后泰勒絲即將和堪薩斯城酋長隊球星崔維斯凱爾西在麥迪遜花園廣場舉行婚禮，整座城市簡直如臨大敵，沒想到還是被兩人突破防線。執法單位透露，這對戴著面罩的攀爬者身分已經查出，是俄羅斯知名「極限特技網紅」安潔拉尼可勞（Angela Nikolau）和伊凡庫茲涅佐夫（Ivan Kuznetsov）。兩人被警方順利逮捕，過程平和沒有衝突，目前正面臨多項刑事指控，案件仍在調查中。警方透露，目前仍在追查這兩人到底是怎麼混進這個「一般民眾禁止進入」的管制區域。紐約市警局緊急救援小組（ESU）派出兩名員警，硬是爬了整整4層樓梯才抵達尖塔頂端，將兩人安全護送下樓後逮捕。截至27日，兩人仍在當地分局做筆錄。密錄器畫面曝光，只見員警在高空喊話：「你們待在原地不要動！」接著又問：「你們還好嗎？你們不能待在這裡！」女方則相當淡定回應：「我沒事」，畫面中她的臉部已被警方打上馬賽克處理。前FBI副局長安德魯麥凱布（Andrew McCabe）受訪時直言，這起驚險特技讓紐約市府、警方甚至建築業主全都陷入「兩難」。他表示：「他們必須想盡辦法讓這些人受到應有的起訴，因為絕對不能冒這個險，讓其他人看到後也想有樣學樣。」根據紐約警察局公共資訊副局長辦公室說法，這對來自紐澤西州的情侶被依「侵入建築罪」起訴——依當地法律，指的是「意圖犯罪而進入或停留在建築物內」；此外還被加控魯莽危害罪、刑事毀損罪、刑事竄改罪、刑事侵入罪等多項罪名。被指認為攀爬者之一的安潔拉尼可勞現年33歲，事後竟自己把整段過程的照片和影片PO上Instagram炫耀，其中一張照片還直接秀出手上的戒指，背景就是紐約市景——擺明兩人是在帝國大廈頂端「順便求婚」！安潔拉的IG帳號上，滿滿都是她和「攀爬夥伴」伊凡庫茲涅佐夫（現年32歲，網路暱稱Ivan Beerkus）站在各種摩天大樓和高聳建築頂端的驚險自拍照。更扯的是，她帳號置頂貼文就是在宣傳自己主演的Netflix 2024年紀錄片《雲端情侶：一段愛情故事》（Skywalkers: A Love Story）。Netflix官方形容這對情侶是「亡命之徒網紅」，「不惜賭上感情、自由甚至性命去攀爬摩天巨塔」。Netflix方面27日對此事拒絕發表評論。畫面顯示，兩人爬到天線頂端後，還特地拉開一面布條，上頭寫著：「當愛的力量戰勝權力的慾望，世界就會迎來和平」。麥凱布補充強調：「帝國大廈的管理單位最不樂見的，就是這棟建築變成這類特技行為的『目標地標』，因為這種行為最終遲早會釀成悲劇。這裡的危險性和魯莽程度，怎麼強調都不為過。」